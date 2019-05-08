HABER

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Bağdat'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 01:39 | Son Güncelleme

Bağdat'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren Mike Pompeo, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'a sürpriz ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, Pompeo'nun Abdulmehdi ve Salih ile görüşmesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Hekim, konuya ilişkin paylaşımında, "ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Başbakan Adil Abdulmehdi ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile ayrı ayrı gerçekleşen görüşmelerine katıldık. Görüşmede, ikili ilişkilerle bölgedeki son güvenlik gelişmeleri ve terörle mücadele değerlendirildi." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Iraklı yetkililerle yaptığı görüşmede, ülkesinin İran'a yönelik yaptırımlarından Irak'ın muaf tutulma meselesinin de ele alındığı ifade edildi.

Pompeo, Finlandiya'daki temaslarının ardından Almanya'ya gerçekleşmesi beklenen ziyaretini iptal ederek dün Irak'a gelmişti.

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildiMardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Şehit polis Ateş'in cenazesi Bayburt'a uğurlandıŞehit polis Ateş'in cenazesi Bayburt'a uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ırak pompeo

En Çok Okunan Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda İstanbul tartışması

Abdullah Gül'den YSK kararına ilk yorum

Abdullah Gül'den YSK kararına ilk yorum

Kuzgun dizisinde flaş ayrılık!

Kuzgun dizisinde flaş ayrılık!

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

Sadece 1 maç oynadı, 20 milyon Euro'ya satıldı

CHP'den YSK'ya iptal başvurusu

CHP'den YSK'ya iptal başvurusu

Davutoğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilk yorum

Davutoğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'ya tepki!

Hasan Cemal davasında karar açıklandı

Hasan Cemal davasında karar açıklandı!

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.