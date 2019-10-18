HABER

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bazı ülkelerin kendi uyruklarını taşıyan DEAŞ’lıları kabul edebileceklerini öğrendiklerini duyurdu. Pompeo bunun daha önce yapılması gerektiğini söyledi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2019 22:11 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bazı ülkelerin kendi uyruklarını taşıyan DEAŞ’lıları kabul edebileceklerini öğrendiklerini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bazı ülkelerin kendi uyruklarını taşıyan DEAŞ’lıları kabul edebileceklerini öğrendiklerini duyurdu. Pompeo bunun daha önce yapılması gerektiğini söyledi.

PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Bakan Akar'dan kritik görüşme!Bakan Akar'dan kritik görüşme!
İBB tarihi garlar ihalesinden elendi! İmamoğlu'ndan flaş açıklamaİBB tarihi garlar ihalesinden elendi! İmamoğlu'ndan flaş açıklama

En Çok Okunan Haberler

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Kucakta dansın sonu kötü bitti!

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Bakan Akar'dan kritik görüşme!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Haydarpaşa ve Sirkeci ihalesinden İBB iştirakleri elendi

İBB tarihi garlar ihalesinden elendi! İmamoğlu'ndan flaş açıklama

Akşener'den Mansur Yavaş'a 'hayırlı olsun' ziyareti! ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma sorusuna yanıt

Akşener'den ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma sorusuna yanıt

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Türkiye-ABD anlaşması sonrası HDP'den ilk açıklama!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal mektubuyla ilgili flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ile yapılan anlaşmayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.