ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bazı ülkelerin kendi uyruklarını taşıyan DEAŞ’lıları kabul edebileceklerini öğrendiklerini duyurdu. Pompeo bunun daha önce yapılması gerektiğini söyledi.

ABD D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mike Pompeo baz\u0131 \u00fclkelerin kendi uyruklar\u0131n\u0131 ta\u015f\u0131yan DEA\u015e\u2019l\u0131lar\u0131 kabul edebileceklerini \u00f6\u011frendiklerini duyurdu. Pompeo bunun daha \u00f6nce yap\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.PARTNER Eski mesle\u011fini duyan \u015fa\u015f\u0131p kal\u0131yor! \u0130\u015fte g\u00fczel oyuncunun bilinmeyen s\u0131rr\u0131Bakan Akar'dan kritik g\u00f6r\u00fc\u015fme!\u0130BB tarihi garlar ihalesinden elendi! \u0130mamo\u011flu'ndan fla\u015f a\u00e7\u0131klama