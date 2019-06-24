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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan İran mesajı: Hazırız

DÜNYA HABERLERİ  | 24.06.2019 07:52 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, hem İran'la ön koşulsuz müzakereye hazır olduklarını, hem de İran'a karşı küresel bir koalisyon için adım atacaklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan İran mesajı: Hazırız

Suudi Arabistan'a hareketinden önce Joint Andrews Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Pompeo, ana gündem maddesinin İran olacağını söyledi.

Pazartesi günü hem Suudi Arabistan hem de Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapacağı temasları "İran'a karşı küresel bir koalisyon" oluşturmanın ilk adımı olarak nitelendiren Pompeo, "Onlarla (Suudiler ve BAE) stratejik olarak nasıl konumlandığımızı ve sadece Körfez ülkelerinde değil Asya ve Avrupa'da da (İran'a karşı) küresel bir koalisyonu nasıl inşa edeceğimizi konuşacağız." dedi.

"ÖN KOŞULSUZ MÜZAKEREYE HAZIRIZ"

Pompeo, açıklamasında, "Ön koşul olmaksızın müzakere yapmaya hazırız. Bizi nerede bulacaklarını biliyorlar. Bizimle irtibata geçmeye hazır olduklarında müzakerelere başlayabileceğimize eminim. Başkan Trump'ın da söylediği gibi İran halkı için parlak bir gelecek istiyoruz. Bu müzakereler onlar için çıkış yoludur." değerlendirmesini yaptı.

Suudi Arabistan ve BAE'nin ardından Hindistan'a geçecek olan Pompeo, daha sonra Japonya ve Güney Kore'de de temaslarda bulunacak.

ABD Başkanı Donald Trump da dün bir TV kanalına verdiği mülakatta, İran ile savaş istemediğini ve herhangi bir ön koşul gelmediği sürece konuşmaya hazır olduğunu söylemişti.

Trump ayrıca, İran'ın ekonomik olarak çok zor durumda kaldığına ve müzakereye açık olduğuna inandığını ifade ederek, "İran anlaşma yapmak istiyor. Benim anlaşmam nükleer silahla alakalı. Bakın, (İran) nükleer silah sahibi olamayacak. Şu an içinde bulundukları pozisyondan memnun olduklarını sanmıyorum. Ekonomileri gerçekten kötü." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN Mike Pompeo

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