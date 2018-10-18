HABER

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 18.10.2018 18:37 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ve Türkiye ziyaretlerini değerlendirdi. Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın soruşturma sonuçlarını ABD ile paylaşacağını söylediğini aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı için gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ve Türkiye ziyaretleri hakkında basına açıklamada bulundu. Suudi yetkililerin olayı ciddiye aldığını belirten Pompeo, yürütülecek soruşturma kapsamında kendisine güvence verildiğini söyledi. Soruşturma üzerine hazırlanacak olan raporun şeffaf ve herkes tarafından ulaşılabilir olacağını söyleyen Pompeo, “ Başkan Trump’la onlara bunu tamamlayabilmeleri için birkaç gün daha vermemiz konusunda görüştüm” ifadelerini kullandı.

Pompeo sürecin tamamlanmasından sonra ABD’nin tavrının netleşeceğini belirterek, “Suudi Arabistan Kralı ile çok uzun süredir stratejik ilişkiler yürütüyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da gerçekleştirilen görüşmeye değinen Pompeo, “Benimle olay hakkında görüştü. Bana kendi soruşturmalarını yürüttüklerini aktardı. Soruşturmayı yürüten bazı ekiplerle tanışma fırsatı bulduk. Bana elde ettikleri sonuçları bizle ve tabii Suudi Arabistan ile de paylaşacaklarının teminatını verdi” şeklinde konuştu.

'OLAYIN YAKINDA ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORUZ'

Kaşıkçı için hem Türkiye’nin hem de Suudi Arabistan’ın çabaladığını belirten Pomeo, yakında olayın çözülmesini beklediklerini belirtti.

PARTNERSıfır makyaj Demet!Sıfır makyaj Demet!
ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatıABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı
Pompeo: “Suudilere Birkaç Gün Daha Zaman Verelim”Pompeo: “Suudilere Birkaç Gün Daha Zaman Verelim”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tarafsız ve güncel haberler ile https://www.turkiyesonhaber.com haberin tarafsız hali...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı

ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı

ABD, Suudi Arabistan'a '72 saat' verdi

ABD, Suudi Arabistan'a '72 saat' verdi

Çin uzaya 'yapay Ay' göndermeyi hedefliyor

Çin uzaya 'yapay Ay' göndermeyi hedefliyor

Kanada hepten 'yeşil'lendi

Kanada hepten 'yeşil'lendi

Putin'den çok önemli açıklama: Bazı ABD vatandaşları rehin alındı!

Putin'den çok önemli açıklama: Bazı ABD vatandaşları rehin alındı!

Biri porno yıldızı diğeri kabin memuru iki erkek uçağın tuvaletinde...

Biri porno yıldızı diğeri kabin memuru iki erkek uçağın tuvaletinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.