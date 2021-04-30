ABD Dışişleri Bakanı Mossad Başkanı’yla İran’ı Görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin 2015 yılında İran’ın nükleer programını kısıtlamak amacıyla varılan uluslararası nükleer anlaşmaya geri dönmenin yollarını arıyor. Eski Başkan Donald Trump Kapsamlı Ortak Eylem Planı adlı anlaşmadan ABD’yi 2018 yılında çekmiş ve İran’a karşı yeni ekonomik yaptırımlar başlatmıştı. İsrail de bir süredir İran’ın hassas teknolojilerine ve projelerine yönelik kısıtlamalar getirilmesini istiyor.

Washington’daki toplantı bu hafta ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan ile İsrail ulusal güvenlik danışmanı arasındaki görüşmenin arından geldi. Bu görüşmede İsrail tarafı gerekli görmeleri halinde İran’a karşı harekete geçme özgürlüklerinin olduğunun altını çizmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad’ın Başkanı ve İsrail’in Washington Büüykelçisi ile Perşembe günü bir araya geldi.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, Perşembe günü Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada ABD ve diğer güçlerin İsrail'in İran'la ‘‘kötü bir anlaşma’’ olarak gördüğü yeni bir nükleer anlaşmaya varması durumunda savaşın kaçınılmaz olacağını söyledi.

Cohen, kötü bir anlaşmanın bölgeyi savaş sarmalına sokacağını belirtti.

Blinken ile Mossad Başkanı Joseph Cohen ve İsrailli Büyükelçi Gilad Erdan tarafından yapılan görüşmeler, ABD’nin İran konusunda ortak zemin arayışının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Son olarak Associated Press haber ajansı Biden yönetiminin, Tahran'ın 2015 nükleer anlaşmasının şartlarına yeniden uyum göstermesini sağlamak amacıyla eski Başkan Donald Trump döneminde İran'a getirilen en sert yaptırımları kaldırmayı planladığının iddia edildiğini yazmıştı.

2015 tarihli nükleer anlaşmayı canlandırması umulan ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmeler bu hafta da Viyana’da devam ediyor.

İran, nükleer anlaşmaya geri dönmesinin şartı olarak ABD'nin uyguladığı tüm yaptırımları kaldırmasını talep ediyor.

