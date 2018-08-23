ABD Dışişleri Bakanı Pakistan Başbakanı ile telefonda görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Pakistan Başbakanı İmran Han'la telefonda görüştüğü bildirildi.
Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo ve Han'ın telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bakan Michael R. Pompeo, bugün Pakistan Başbakanı İmran Han'la telefonda görüşerek başarılar diledi." sözlerine yeren Nauert, Pompeo'nun Han'a ABD ve Pakistan arasındaki ikili ilişkileri daha da verimli bir hale getirmek için yeni hükümetle çalışmak istediğini dile getirdiğini kaydetti.
Nauert ayrıca, telefon görüşmesinde Pompeo'nın Han'a Pakistan'da faaliyet gösteren terör gruplarına karşı mücadelenin önemini vurguladığını ve Pakistan'ın Afgan barış sürecinde hayati bir rolü olduğunu aktardığını belirtti.
Türkiye'ye destek veren Çin'den ABD'ye misilleme
Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank
Trump kendi ülkesini tehdit etti! 'Eğer azledilirsem...'
Düğün davetiyesi dağıtmaya giden gelini öldürdüler
Bu nasıl kalabalık? Kuyruğun sonu gözükmüyor!
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor! AK Parti'de 'Abdullah Gül' tartışması!
Dünya bunu konuşuyor! Gerçek halini gören gözlerine inanamıyor
Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!
Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Okuyucu Yorumları 0 yorum