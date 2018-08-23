ABD Dışişleri Bakanı Pakistan Başbakanı ile telefonda görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Pakistan Başbakanı İmran Han'la telefonda görüştüğü bildirildi.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo ve Han'ın telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakan Michael R. Pompeo, bugün Pakistan Başbakanı İmran Han'la telefonda görüşerek başarılar diledi." sözlerine yeren Nauert, Pompeo'nun Han'a ABD ve Pakistan arasındaki ikili ilişkileri daha da verimli bir hale getirmek için yeni hükümetle çalışmak istediğini dile getirdiğini kaydetti.

Nauert ayrıca, telefon görüşmesinde Pompeo'nın Han'a Pakistan'da faaliyet gösteren terör gruplarına karşı mücadelenin önemini vurguladığını ve Pakistan'ın Afgan barış sürecinde hayati bir rolü olduğunu aktardığını belirtti.

