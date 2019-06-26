HABER

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Afganistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 08:40 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "Taliban ile barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildi. Önümüzdeki 3 ay içerisinde uzlaşma sağlanması bekleniyor"

KABİL (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Taliban arasında devam eden barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'e gerçekleştirdiği ziyareti sırasında, ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinde basın toplantısı yapan Pompeo, ülkesinin Afganistan'daki askerlerini çekmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD'nin, Afganistan'daki tüm sorunları müzakere masasına yatıracağını ifade eden Pompeo, bu nedenle Taliban'ı doğrudan Afgan makamlarıyla görüşmeye ikna etmek için çabaladıklarını bildirdi.

Pompeo, "Taliban ile barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildi. Önümüzdeki 3 ay içerisinde uzlaşma sağlanması bekleniyor." dedi.

ABD ile Taliban arasında yapılan tüm görüşmelerle ilgili Afgan hükümetinin bilgilendirildiğini dile getiren Pompeo, barış görüşmelerinde hiçbir konunun gizli tutulmadığının altını çizdi.

- Pakistan'a destek çağrısı

Pompeo, Pakistan'ın Afganistan'da barışın tesisi için destek verme zamanının geldiğini vurguladı.

Bölge barışı için Pakistan'ın önemli rolünün olduğuna dikkati çeken Pompeo, Pakistan'dan bu konuda her türlü desteği beklediklerini kaydetti.

Pompeo, "Taliban ile barış olursa bölge ülkelerin tümünün yararına olacaktır. İran da şunu anlamalı ki Afganistan'da barış sürecini engellemeye çalışmak kendilerinin yararına olmayacaktır." diye konuştu.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
FETÖ'nün TSK içerisindeki 'izdivaç' yapılanmasına operasyonFETÖ'nün TSK içerisindeki 'izdivaç' yapılanmasına operasyon
Edirne’de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptıEdirne’de düzensiz göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan Taliban

En Çok Okunan Haberler

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken tergis olacak!

Artık kesinleşti! 100 bin asker erken tergis olacak!

Ünlü çiftin mutlu günü

Ünlü çiftin mutlu günü

Trump, son sözünü söyledi: Biz hazırız

Trump, son sözünü söyledi: Biz hazırız

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

Çipras'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Ay, Koç burcuna giriş yaptı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

İstanbullular dikkat! 27 Haziran'da başlıyor, 50 gün sürecek

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Venüs ile Neptün arasında sorunlu temas!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 26 Haziran Çarşamba - Ay ve Jüpiter arasında pozitif temas!

Ay ve Jüpiter arasında pozitif temas!

Son dakika AFAD duyurdu! Akdeniz'de deprem

AFAD duyurdu! Akdeniz'de deprem

FETÖ'nün TSK içerisindeki 'izdivaç' yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK içerisindeki 'izdivaç' yapılanmasına operasyon

İçişleri Bakanlığı: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Edirne'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Fatih'te korkunç cinayet! Başörtüsü ile boğularak öldürüldü

Fatih'te korkunç cinayet! Başörtüsü ile boğularak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.