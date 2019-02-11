ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Avrupa Turuna Çıktı

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Avrupa turunda. Pompeo, Macaristan, Slovakya ve Polonya’yı ziyaret edecek. Amerikalı yetkililer ziyaretin Çin ve Rusya’nın son dönemde artan etkisine karşı atılmış bir adım olduğunu ifade ediyorlar.

Ziyareti kapsamında İran’a karşı koalisyona da destek arayacak olan Pompeo, bir de Ortadoğu konferansına katılacak. Ziyaretin ilk ayağı, son olarak Dışişleri Bakanı sıfatıyla 2011 yılında, Hillary Clinton’ın ziyaret ettiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte.

Pompeo, Salı günü de Slovakya’ya geçecek ve son 20 yıldır Amerika tarafından bu ülkeye yapılmış en üst düzey ziyareti gerçekleştirmiş olacak.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmede bulunan üst düzey bir Amerikalı diplomat bu temasların gerekli ve önemli olduğunun altını çizdi. Aynı yetkili bölgedeki müttefik ülkelere yönelik Amerika’nın desteğinin gösterilmesinin önemli olduğunu, Amerika’nın Çin ve Rusya’ya alternatif olarak bölgedeki varlığının önemine işaret etti. Washington dünyanın en büyük telekom şirketlerinden Huawei’nin Macaristan ve Polonya’daki genişlemesinden de kaygı duyuyor.