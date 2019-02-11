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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Avrupa Turuna Çıktı

11.02.2019 12:17 | Son Güncelleme

Amerika Dışişleri Bakanı Pompeo, Macaristan, Slovakya ve Polonya'ya gidiyor. Pompeo'nun ziyaretin ilk durağı Macaristan'da, Türk akım projesine destek vermeyin çağrısı yapması bekleniyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Avrupa Turuna Çıktı

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Avrupa turunda. Pompeo, Macaristan, Slovakya ve Polonya’yı ziyaret edecek. Amerikalı yetkililer ziyaretin Çin ve Rusya’nın son dönemde artan etkisine karşı atılmış bir adım olduğunu ifade ediyorlar.

Ziyareti kapsamında İran’a karşı koalisyona da destek arayacak olan Pompeo, bir de Ortadoğu konferansına katılacak. Ziyaretin ilk ayağı, son olarak Dışişleri Bakanı sıfatıyla 2011 yılında, Hillary Clinton’ın ziyaret ettiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte.

Pompeo, Salı günü de Slovakya’ya geçecek ve son 20 yıldır Amerika tarafından bu ülkeye yapılmış en üst düzey ziyareti gerçekleştirmiş olacak.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmede bulunan üst düzey bir Amerikalı diplomat bu temasların gerekli ve önemli olduğunun altını çizdi. Aynı yetkili bölgedeki müttefik ülkelere yönelik Amerika’nın desteğinin gösterilmesinin önemli olduğunu, Amerika’nın Çin ve Rusya’ya alternatif olarak bölgedeki varlığının önemine işaret etti. Washington dünyanın en büyük telekom şirketlerinden Huawei’nin Macaristan ve Polonya’daki genişlemesinden de kaygı duyuyor.

Amerika ve batılı müttefiki bazı ülkeler, Huawei şirketinin haberleşme ekipmanlarının casusluk amacıyla kullanılmasından endişe ediyorlar ve özellikle şirketin Avrupa pazarında büyümesinden kaygı duyuyorlar.

Huawei şirketiyse bu iddiaları reddediyor.

Pompeo ayrıca Moskova’yla enerji konusundaki işbirliğine dair kaygıları da dile getirecek ve Macaristan’dan Türk akım projesine destek vermemesini isteyecek. Türk akım projesi Kremlin’in Ukrayna’yı bypass ederek Rus gazını Avrupa’ya ulaştırma girişimi olarak niteleniyor.

Macaristan, doğal gaz ihtiyacının çoğunu Rusya’dan sağlıyor ve elektrik üretimi konusunda da Rusya’yla işbirliği söz konusu. Macaristan ayrıca Çin’den doğrudan yatırım alan ülkelerden biri.

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, bu ay yaptığı bir açıklamada, Amerika’nın ExxonMobil’in Karadeniz’deki gaz sahalarında araştırma yapmasını teşvik ederek Macaristan’a enerji kaynaklarını çeşitlendirme konusunda yardımcı olabileceğini söyledi.

Yetkililer savunma konularında da F-16 satın almak isteyen Macaristan ve Slovakya’yla ilerlemenin söz konusu olduğunu ifade ediyorlar.

Pompeo’nun durakları arasında yer alan Polonya’da 13 Şubat tarihinde bşalayacak ve iki gün sürecek olan “Ortadoğu’da Barış ve Güvenliğin Geleceği” konferansına Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence de katılacak.

Washington, Başkan Donald Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından İran’a karşı koalisyona destek arayışında.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in “umutsuz İran karşıtı sirki” olarak nitelendirdiği konferansa Avrupa ülkelerinden ne oranda katılım olacak henüz belirsiz.

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