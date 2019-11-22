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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BAE'li mevkidaşı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 23:30 | Son Güncelleme

Görüşmede İran, Libya ve bölgedeki Rus varlığının ele alındığı bildirildi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zeyd ile bir araya geldi.

Washington'daki bakanlık binasında yapılan görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunların ele alındığı bildirildi.

Görüşmeye ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Pompeo, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zeyd ile görüştüm. İran'ın, bölgeyi istikrarsızlaştıran aktivitelerini ve bölgedeki negatif etkilerini ele aldık." ifadesini kullandı.

Pompeo, ayrıca bölgedeki Rus varlığını ve Libya'nın durumunu da görüştüklerini belirterek, ülkede acil bir ateşkes ilan edilmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurguladı.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zeyd İRAN

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