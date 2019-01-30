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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Barzani ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 10:28 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında dün Irak’ın Erbil şehrini ziyaret ederek eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.Irak’ın başkenti Bağdat’a dün sürpriz bir ziyaretle gerçekleştirerek Iraklı yetkililerle görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Erbil’de eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamada, iki tarafın Bağdat ile Erbil arasındaki sorunları ele aldıkları bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında dün Irak’ın Erbil şehrini ziyaret ederek eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.
Irak’ın başkenti Bağdat’a dün sürpriz bir ziyaretle gerçekleştirerek Iraklı yetkililerle görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Erbil’de eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamada, iki tarafın Bağdat ile Erbil arasındaki sorunları ele aldıkları bildirildi. Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, ülkesinin IKBY’ye verdiği desteğin devam edeceğini ifade ettiği, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunların aşılması için yeni fırsatın bulunduğuna dair iki tarafın hemfikir olduklarını aktardığı kaydedildi.
ABD askerleriyle IKBY Peşmerge güçleri arasında işbirliğinin ele alındığının belirtildiği açıklamada, “ABD askerleri ile peşmerge güçleri arasındaki koordine sayesinde teröre karşı büyük bir zafer elde edildi” ifadeleri yer aldı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turuna Salı günü Ürdün’den başlamıştı. Bugün Mısır’ın başkenti Kahire’ye giden Pompeo’nun ziyaret edeceği şehirler arasında Manama, Abu Dabi, Doha, Riyad, Muscat ve Kuveyt yer alıyor. Pompeo’nun ayrıca İsrail’i ziyaret etmesi de bekleniyor.

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