ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BM Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'yla yaptığı görüşmede BM'nin anayasal komite oluşturma girişimini ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmesi konularını ele aldığı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo ile Mistura'nın başkent Washington'da gerçekleşen görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Pompeo'nun Mistura ile özel bir görüşme gerçekleştirdiğine vurgu yapan Sözcü Nauert, "BM'nin anayasal komite oluşturma girişimlerine dair gelişmeleri görüştüler." ifadesini kullandı.
Nauert, bütün tarafların siyasal bir yol izlemesine dair Pompeo ve Mistura'nın aynı düşünceleri paylaştığını aktardı.
Sözcü, şunları kaydetti:
"İdlib'deki insani krizin önüne geçilme ihtiyacı konusunu ele aldılar. Bakan Pompeo, ABD'nin Suriyelilerin topraklarına dönmesi fikrini desteklediğini fakat bunun BM kurumlarının müdahil olduğu ve güvenliği yeterli bir şekilde sağlanması durumunda olması şartını dile getirdi."
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