HABER

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, BM Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 03:25 | Son Güncelleme

Washington'daki görüşmede, BM'nin anayasal komite oluşturma girişimi ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmesi konuları ele alındı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'yla yaptığı görüşmede BM'nin anayasal komite oluşturma girişimini ve Suriyeli mültecilerin evlerine dönmesi konularını ele aldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo ile Mistura'nın başkent Washington'da gerçekleşen görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Pompeo'nun Mistura ile özel bir görüşme gerçekleştirdiğine vurgu yapan Sözcü Nauert, "BM'nin anayasal komite oluşturma girişimlerine dair gelişmeleri görüştüler." ifadesini kullandı.

Nauert, bütün tarafların siyasal bir yol izlemesine dair Pompeo ve Mistura'nın aynı düşünceleri paylaştığını aktardı.

Sözcü, şunları kaydetti:

"İdlib'deki insani krizin önüne geçilme ihtiyacı konusunu ele aldılar. Bakan Pompeo, ABD'nin Suriyelilerin topraklarına dönmesi fikrini desteklediğini fakat bunun BM kurumlarının müdahil olduğu ve güvenliği yeterli bir şekilde sağlanması durumunda olması şartını dile getirdi."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Marmara depremi için korkutan senaryo: Büyüklüğü 7.7 olacakMarmara depremi için korkutan senaryo: Büyüklüğü 7.7 olacak
Taksicilerden ABD Başkonsolosluğu önünde protestoTaksicilerden ABD Başkonsolosluğu önünde protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistu Suriye

En Çok Okunan Haberler

Washington'daki Uluslararası Finans Enstitüsü'nden, "Türk Lirası" itirafı!

Washington'daki Uluslararası Finans Enstitüsü'nden, "Türk Lirası" itirafı!

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

Avrupa Parlamentosu'ndan kritik Türkiye açıklaması: İki Yunan askeri serbest bırakıldığı için mutluyum

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Yeşimçam oyuncusu Funda Ersin vefat etti

Yeşimçam oyuncusu Funda Ersin vefat etti

ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!

ABD'den Türkiye'nin vergi kararına ilk yorum!

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avrupa ile ortak adım! Trump dengesiz, Avrupa mantıklı

Avrupa ile ortak adım! Trump dengesiz, Avrupa mantıklı

Marmara depremi için korkutan senaryo: Büyüklüğü 7.7 olacak

Marmara depremi için korkutan senaryo: Büyüklüğü 7.7 olacak

Ankara Keçiören Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı! ABD menşeili markalara ruhsat vermeyecek!

Ankara Keçiören Belediyesi'nden ABD'ye yaptırım kararı! ABD menşeili markalara ruhsat vermeyecek!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünde panele davet ettik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünde panele davet ettik

Erdoğan'dan Katar Emiri'ne teşekkür mesajı: Türk halkının yanında durduğu için teşekkür ederim

Erdoğan'dan Katar Emiri'ne teşekkür mesajı: Türk halkının yanında durduğu için teşekkür ederim

TSK açıkladı! Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürüldü!

TSK açıkladı! Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.