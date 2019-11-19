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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Brüksel'e gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 03:43 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyaretinin NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleşeceği bildirildi - Pompeo, yapacağı görüşmelerde, bölgesel güvenlik sorunları, terörizmle mücadele ve enerji iş birliği konularını ele alacak

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'e gideceği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun 20 ve 21 Kasım'da Brüksel'de olacağı belirtildi.

Pompeo'nun, Brüksel'de NATO müttefikleri ve Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bir araya geleceği kaydedilen açıklamada, "Bakan Pompeo, beraberindeki heyetle birlikte müttefik ülkelerle bölgesel güvenlik sorunları, terörizmle mücadele ve enerji iş birliği konularını görüşecek." ifadeleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo NATO

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