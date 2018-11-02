ABD'den 'yaptırım' açıklaması: Bir kaç hafta içinde...

St. Louis radyosu KMOX'e konuşan Pompeo, "Yönetim, şu ana kadar Kaşıkçı cinayeti olayına karıştığı tespit edilen şahıslara yönelik yaptırımları değerlendiriyor" dedi.

Ancak Pompeo bu yaptırımların açıklanmasının zaman alacağını da belirterek gelecek birkaç hafta içerisinde yaptırımların açıklanabileceğini ifade etti.

ABD şu ana kadar sadece Kaşıkçı cinayetine karıştığı belirtilen 21 Suudi Arabistan vatandaşının ABD vizelerini iptal etti ve bu kişilere vize yasağı getirdi.

SORUŞTURMA HANGİ AŞAMADA?

Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını devam ettiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada Cemal Kaşıkçı'nın boğularak öldürüldüğü belirtmiş, cesedin ise parçalanıp yok edildiğini açıklamıştı.

Türkiye, Suudi Arabistan'a yönelttiği sorularda Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu ve cinayetin emrinin kim tarafından verildiğini soruyor.

ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesine bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, Kaşıkçı'nın cesedinin asitte eritilmiş olması ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etmiş ve şu ana kadar elde edilen delillerin de bu tezi desteklediğini söylemişti.