HABER

ABD'den 'yaptırım' açıklaması: Bir kaç hafta içinde...

02.11.2018 09:03 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda değerlendirmelerin sürdüğünü, ABD'nin yakında atacağı adımları ve uygulayacağı yaptırımları açıklayacağını söyledi.

ABD'den 'yaptırım' açıklaması: Bir kaç hafta içinde...

St. Louis radyosu KMOX'e konuşan Pompeo, "Yönetim, şu ana kadar Kaşıkçı cinayeti olayına karıştığı tespit edilen şahıslara yönelik yaptırımları değerlendiriyor" dedi.

Ancak Pompeo bu yaptırımların açıklanmasının zaman alacağını da belirterek gelecek birkaç hafta içerisinde yaptırımların açıklanabileceğini ifade etti.

ABD şu ana kadar sadece Kaşıkçı cinayetine karıştığı belirtilen 21 Suudi Arabistan vatandaşının ABD vizelerini iptal etti ve bu kişilere vize yasağı getirdi.

SORUŞTURMA HANGİ AŞAMADA?

Kaşıkçı cinayeti soruşturmasını devam ettiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada Cemal Kaşıkçı'nın boğularak öldürüldüğü belirtmiş, cesedin ise parçalanıp yok edildiğini açıklamıştı.

Türkiye, Suudi Arabistan'a yönelttiği sorularda Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu ve cinayetin emrinin kim tarafından verildiğini soruyor.

ABD'de yayımlanan Washington Post gazetesine bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, Kaşıkçı'nın cesedinin asitte eritilmiş olması ihtimali üzerinde durulduğunu ifade etmiş ve şu ana kadar elde edilen delillerin de bu tezi desteklediğini söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenebilmek için gerekli belgeleri almak üzere 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmiş ve kendisinden haftalarca haber alınamaması üzerine başlatılan soruşturmada öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta işkence gördüğüne ve öldürüldüğüne dair ses ve görüntü kayıtları olduğunu söylüyordu.

Ancak var olduğu iddia edilen kayıtlara dair kanıt paylaşılmadı.

Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın kaybolduğu haberinin ortaya çıkmasıyla önce 'öldürülmediğini' öne sürdü, daha sonra da 'sorgu sırasında çıkan kavgada öldürüldüğünü' söyledi.

Suudi Başsavcılığı ise daha sonra Kaşıkçı'nın önceden planlanmış bir biçimde öldürüldüğüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNERSevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'bakire seks robotu'na dönüştürmek için...
İstanbul, Ümraniye'de metro inşaatının olduğu bölgede meydana gelen göçükte en az bir kişi hayatını kaybettiİstanbul, Ümraniye'de metro inşaatının olduğu bölgede meydana gelen göçükte en az bir kişi hayatını kaybetti
Ünlü spiker ciddiye alınmak için göğüslerini küçültecekÜnlü spiker ciddiye alınmak için göğüslerini küçültecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Mike Pompeo Suudi Arabistan ABD istanbul başkonsolosluğu

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Diyarbakır'da burun estetiği için hastaneye gitti, hayatını kaybetti!

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Yasak aşk rezaleti! 'Benimle evlenmezsen görüntüleri yayınlarım'

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması 'Kabul etmiyorum'

Aydilge: 'Hastalığımla barışığım'

Aydilge: 'Hastalığımla barışığım'

Arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüler! Önce sarhoş ettiler sonra da gasp ettiler

Arkadaşları tarafından tuzağa düşürüldüler! Önce sarhoş ettiler sonra da gasp ettiler

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

Ümraniye'de yol çöktü! Göçük altında kalanlar var

İlginizi Çekebilir

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Penis dolgusu yaptıran erkekler anlatıyor: Öz güvenimiz arttı

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

Japonya'daki fantezi odaları ilk kez görüntülendi

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD ateşkes istedi, Suudiler vurdu

ABD ateşkes istedi, Suudiler vurdu

Ünlü spiker ciddiye alınmak için göğüslerini küçültecek

Ünlü spiker ciddiye alınmak için göğüslerini küçültecek

İsrail'de zorunlu askerlik protestosuna polis müdahalesi

İsrail'de zorunlu askerlik protestosuna polis müdahalesi

Anlattıkları şoke etti: 20 hayaletle cinsel ilişkiye girdim

Anlattıkları şoke etti: 20 hayaletle cinsel ilişkiye girdim

Karaların artık sadece yüzde 23'ü el değmemiş

Karaların artık sadece yüzde 23'ü el değmemiş

Washington Post: Netanyahu, Trump'tan Suudi Veliaht Prense destek olmasını istedi

Washington Post: Netanyahu, Trump'tan Suudi Veliaht Prense destek olmasını istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.