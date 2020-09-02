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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Doğu Akdeniz açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 02.09.2020 17:36 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Güney Kıbrıs Rum kesimine yönelik 33 yıllık silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Pompeo "Tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı yapıyoruz. Ambargonun kaldırılmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz" açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Doğu Akdeniz açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili açıklama yaptı.

Pompeo, "Tüm taraflara Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürme çağrısı yapıyoruz. Ambargonun kaldırılmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaşadığı fikir ayrılığının ardından ABD'den silah ambargosunu kaldırma kararı geldi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis'i arayarak ambargonun kaldırıldığını bildirdi. Bu görüşmenin ardından ise ambargonun kaldırılması ABD'li yetkililer tarafından kamuoyuna açıklandı.

Ambargonun kaldırılmasına Türkiye'den "Bu kararın Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceği de muhakkaktır" yanıtı verildi.

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