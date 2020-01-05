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  4. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: İran liderliği mesajı aldı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: İran liderliği mesajı aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.01.2020 17:06 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran liderliğinin mesajı açık bir biçimde aldığını belirtirken, ABD'nin Amerikan hedeflerine yönelik saldırıları organize edenlere dönük saldırılarının devam edeceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: İran liderliği mesajı aldı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerikan ABC kanalına bir röportaj verdi.

Kasım Süleymani suikastıyla ilgili konuşan Pompeo, "Süleymani ile ilgili istihbarat değerlendirmesi netti. Çok açık ki, bugün dünya daha güvenli bir yer" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Amerikan hedeflerine saldırıları organize eden gerçek karar vericileri hedef alan saldırılar yapmaya devam edeceğini söyleyen Pompeo, "Şüphem yok ki, İran liderliği Trump'ın bakışını anlıyor, mesajı net bir şekilde aldılar" şeklinde konuştu.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İRAN kasım süleymani

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