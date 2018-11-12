ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Suudi Arabistan'a Kaşıkçı uyarısı!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Bakan Pompeo ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Nauert, açıklamasında, "Bakan Pompeo, ABD'nin, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine karışanların tamamını sorumlu tutacağını ve Suudi Arabistan'ın da aynı şeyi yapması gerektiğini vurguladı." ifadelerine yer verdi.
Nauert'in açıklamasına göre görüşmede Yemen konusu da ele alındı ve Pompeo "Bir an önce bu ülkede çatışmaların durdurulması" konusunda ABD'nin çağrısını yineledi.
Pompeo'nun ayrıca, BM Özel Temsilcisinin şemsiyesi altında Yemen'de barışçıl bir siyasi çözüm için tarafların masaya oturması gerektiğine de vurgu yaptığı kaydedildi. (AA)
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