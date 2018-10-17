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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

DÜNYA HABERLERİ  | 17.10.2018 17:19 | Son Güncelleme

Son dakika! ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin iki bakana uyguladığı yaptırımlarla ilgili yakında karar vereceğiz dedi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yürütülen soruşturmada ABD'nin Türkiye'ye destek olacağı ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: Yaptırımlar konusunda karar vereceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye yönelik yaptırımlarla ilgili kararı yakında vereceğiz" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMAYA DESTEK SÖZÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Bakan Mike Pompeo'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmelerde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmaya destek sözü verdiğini bildirdi.

Nauert, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye temaslarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Pompeo'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Suriye dahil ikili konuların ele alındığını belirten Nauert, Pompeo'nun Erdoğan'a Rahip Brunson'ın serbest kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini aktardı.

"CEMAL KAŞIKÇI KONUSUNDA HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ"

Sözcü, Pompeo'nun ayrıca Erdoğan'a Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili ABD'nin kaygılarını ilettiğini ve soruşturma için her türlü yardıma hazır olduklarını söylediğini kaydetti.

Pompeo'nun Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya geldiğini ifade eden Nauert, ikilinin Suriye, İran ve terörle mücadele konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi.

Heather Nauert, görüşmede Pompeo'nun Çavuşoğlu'na Rahip Brunson'ın serbest kalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğine ve Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmaya her türlü desteği verme sözünü yinelediğine işaret etti.

ABD'li Bakan'ın, Çavuşoğlu ile Türkiye'de tutuklu bulunan Dr. Serkan Gölge ve diğer ABD vatandaşları ile Türkiye'deki ABD misyonlarında görevli personelin durumunu da görüştüğü kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD pompeo yaptırım

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
ABD+Türkiye Müttefiktir. Yaptırım Türkiye'nin ABD,ne olan güvenini sarsacak
AYNEN KATIL ABD SUDILER KİM MUTTEFİKKMİZ PARA KARŞILIĞI CİNAYET ORTBAS ETTİRİYOR MAFYA BİRİLERİNE
bizim bürokratlar harbi salak ya abd ye resmen diz çöktük sende koy bakanlarina ambargo ama yapamazsin sen türkiyesin
Trumph'ın ipiyle kuyuya inilmez...
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