ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'e olası bir operasyonun "zaten tehlikeli düzeydeki" gerilimi daha da tırmandıracağını söyled
ABD'den İdlib için kritik açıklama
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