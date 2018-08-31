HABER

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'e olası bir operasyonun "zaten tehlikeli düzeydeki" gerilimi daha da tırmandıracağını söyledi

31.08.2018 18:46 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'e olası bir operasyonun "zaten tehlikeli düzeydeki" gerilimi daha da tırmandıracağını söyled

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'e olası bir operasyonun "zaten tehlikeli düzeydeki" gerilimi daha da tırmandıracağını söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'e olası bir operasyonun "zaten tehlikeli düzeydeki" gerilimi daha da tırmandıracağını söyled

PARTNERÖzel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!Özel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!
Trump: ‘Erdoğan Beni Büyük Hayal Kırıklığına Uğrattı’Trump: ‘Erdoğan Beni Büyük Hayal Kırıklığına Uğrattı’
ABD'den İdlib için kritik açıklamaABD'den İdlib için kritik açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den İdlib için kritik açıklama

ABD'den İdlib için kritik açıklama

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Miyopluğa karşı önlem: İnternet oyunlarına kısıtlama geliyor

Miyopluğa karşı önlem: İnternet oyunlarına kısıtlama geliyor

Rusya'dan önemli 'İdlib' açıklaması

Rusya'dan önemli 'İdlib' açıklaması

Çok önemli gelişme! İran Irak'a füzeleri gönderdi

Çok önemli gelişme! İran Irak'a füzeleri gönderdi

Kahraman baba oğlunu son anda kurtardı!

Kahraman baba oğlunu son anda kurtardı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.