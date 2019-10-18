HABER

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 23:14 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için yapılan anlaşmayı ele aldıkları belirtildi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için yapılan anlaşmayı görüştüğü belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Ankara'daki görüşmelerin ardından İsrail'in Başkenti Tel Aviv'e giden Pompeo'nun yaptığı görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Pompeo'nun, Netanyahu ile Kudüs'te bir araya geldiğini belirten Ortagus, "Bakan ve Başbakan, ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü." ifadesine yer verdi.

Ortagus ayrıca, yapılan görüşmede bölgesel güvenlik ve Suriye'nin kuzeydoğusu kapsamında Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın ele alındığını kaydetti.

PARTNER Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı! Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı!
Kızılay'dan, Resulayn'a 'İnsani Yardım'Kızılay'dan, Resulayn'a 'İnsani Yardım'
Oktay, oğlunu kaybeden Semih Yalçın'a taziye ziyaretinde bulunduOktay, oğlunu kaybeden Semih Yalçın'a taziye ziyaretinde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo israil Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Trump'ın skandal mektubuyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Dudak okuma raporu sonuçlandı!

Trump açıkladı: Erdoğan'la telefonda görüştük

Trump açıkladı: Erdoğan'la telefonda görüştük

Olay oldu! 'Sevgilim sen annenin kızı değil misin?'

Olay oldu! 'Sevgilim sen annenin kızı değil misin?'

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Türkiye'den Katalonya'ya seyahat uyarısı

Türkiye'den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça...

Son dakika! MSB'den kimyasal silah iddialarıyla ilgili açıklama

MSB bu fotoğrafı paylaşıp sert cevap verdi: Tamamen gerçek dışı

Suriye’de yakalanan IŞİD'liler Türkiye’ye getiriliyor

Suriye’de yakalanan IŞİD'liler Türkiye’ye getiriliyor

Son dakika! Trump görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama

Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah iddialarına sert cevap

Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah iddialarına sert cevap

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan kişi tutuklandı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.