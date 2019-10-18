ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için yapılan anlaşmayı görüştüğü belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Ankara'daki görüşmelerin ardından İsrail'in Başkenti Tel Aviv'e giden Pompeo'nun yaptığı görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Pompeo'nun, Netanyahu ile Kudüs'te bir araya geldiğini belirten Ortagus, "Bakan ve Başbakan, ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştü." ifadesine yer verdi.

Ortagus ayrıca, yapılan görüşmede bölgesel güvenlik ve Suriye'nin kuzeydoğusu kapsamında Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmanın ele alındığını kaydetti.

