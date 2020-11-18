ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail’de

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da görüşme öncesindeki basın toplantısında Kudüs’ten ‘‘Yahudiler’in vatanının meşru başkenti’’ diye söz etti. Pompeo, Abraham Anlaşmaları kapsamında iki ayda üç barış anlaşmasının imzalandığını ve yeni anlaşmaların da yapılmasını umduklarını kaydetti.

Görüşme öncesinde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Washington’da imzalanan Abraham Anlaşmaları kapsamında ilişkilerin normalleşmesinin ardından Bahreynli yetkililerin ilk ziyaretinin tarihi önemine dikkat çekti. Netanyahu, Dışişleri Bakanı Pompeo ile Başkan Donald Trump’a ve anlaşmanın imzalanmasında kilit rol oynayan ekibin başındaki Beyaz Saray danışmanı Jared Kushner’e teşekkür etti.

Bahreynli yetkililerin İsrail’le ilişkilerin normalleştirilmesinin ardından İsrail’e bu ilk ziyaretinde ayrıca Bahreyn ve İsrail’de karşılıklı büyükelçiliklerin açılacağı ve online vize sistemine geçileceği açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Fransa, Türkiye ve Gürcistan ziyaretlerinden sonra İsrail’e geçti. Pompeo, Kudüs’te İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif El Zayani ile biraraya geldi. Pompeo’nun ziyareti sırasında Batı Şeria’daki İsrail yerleşim birimlerini ve Golan Tepeleri’ni de ziyaret edebileceği belirtiliyor.

Pompeo, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail’in birlikte çalışmaya başlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu ülkeler arasındaki anlaşmaların ticaret ve ekonomik gelişme konusunda müthiş fırsatlar yaratacağını söyledi.

Pompeo ayrıca bu tür barış anlaşmalarının bölgede İran gibi ülkelerin etkisinin azalmasını ve daha fazla tecrit edilmelerini sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Dini özgürlüklere de değinen Pompeo, anlaşmaların bu konuda da ilerleme sağlayacağını ve bundan böyle Abu Dabi’den, Manama’dan giden Müslümanlar’ın El Aksa Camisi’nde daha kolay ibadet edeceklerini kaydetti.

‘‘Bahreyn ve İsrail’de karşılıklı büyükelçilikler açılıyor’’

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdüllatif El Zayani de 1 Aralık’tan itibaren Bahreyn ve İsrail vatandaşlarının karşılıklı olarak online vize alabileceklerini bildirdi. Ayrıca İsrail’de Bahreyn büyükelçiliği açılması için başvuruda bulunduklarını ve krallığın başkenti Manama’da bir İsrail büyükelçiliğine onay vereceklerini bildirdi.