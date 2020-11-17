ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İstanbul'da

İstanbul'dan önceki durağı olan Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransız mevkidaşıyla görüşen Pompeo, Tiflis'te de devlet başkanı ve bakanlarla bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün İstanbul'da. Çıktığı uluslararası tur kapsamında tüm ülkelerde yetkililerle görüşen Amerikalı Bakan, Türkiye'deki tek günlük ziyaretinde ise sadece kilise ziyareti ve dini liderlerle görüşme yapacak.

"Türklerle ilgili kaygılarımızın olduğu Dağlık Karabağ, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve diğer bölgelerle ilgili de kapsamlı görüşmelerimiz oldu."

"Türkler bize Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının değiştiğini söyledi"

Yetkili, Pompeo'nun hiçbir Türk yetkiliyle görüşmemesinin sebebinin ise "Pompeo'nun programıyla ilgili en baştan parametrelerin belirlendiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programının buna uymaması olduğunu" söyledi:

"Ben konuyu açmazsam sizin soracağını konuya gireyim: İstanbul'daki programımız. Türk yetklilerle görüşme olmayacak. Bu seyahatın planlanmaya başlamasından itibaren, bu konu sadece programların uyuşmasıyla ilgili bir sorun olarak açıklandı. Bakan'ın biliyorsunuz ki burada çok kısıtlı zamanı var. Burada, İstanbul'a gelebilecek herhangi bir Türk yetkiliyle görüşmeye açık olduğu konusunda nettik, ancak görüşme İstanbul'da olmalıydı. Buraya varışımızla Tiblis'e doğru yola çıkışımız arasındaki kısa sürede, burada iki durakta durmaya vaktimiz yoktu.

"Türk yetkililerle yakın çalışma içindeydik. Türk dışişleri bakanını sadece birkaç gün önce, diğer ulusal güvenlik yetkilileriyle donanmış halde gördüm. Sizi temin ederim bu görüşmelerin tonu iş arkadaşlığı düzeyindeydi bu işe yaraması için olumlu bir ortam vardı. Bunun işe yarayabileceğini düşündüğümüz anlar oldu, ancak sonra Türkler bize Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının değiştiğini söyledi. Ben buna herhangi bir şekilde siyasi bir mesaj atfetmiyorum. Bu gerçekten programların uyuşmazlığıyla ilgili bir sorundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı, en başından itibaren Pompeo'nun programıyla ilgili belirlediğimiz parametrelere uymadı."