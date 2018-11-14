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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Katar Savunma Bakanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 23:00 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye, Washington'da ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldıkları görüşme gerçekleştirdi - Görüşmede, Katar'daki Amerikan üssü El-Udeyd'in genişletilmesi konusu da değerlendirildi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye arasında Washington'da yapılan görüşmede ikili ve bölgesel ilişkilerin ele alındığı bildirildi.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pompeo ile aynı zamanda Başbakan Yardımcılığı görevini de yürüten Atiyye'nin ABD Dışişleri Bakanlığında bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bakan Pompeo ile Katar Başbakan Yardımcısı, iki ülke arasındaki güçlü ikili ilişkilere olan bağlılıklarının altını bir kez daha çizdi ve bölgede güvenlik ve istikrarın yaygınlaşmasının ortak çıkar olduğuna vurgu yaptı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) uhdesinde bir Orta Doğu ittifakına ulaşabilmek için çalışmanın önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

Pompeo ile Atiyye arasındaki görüşmede ayrıca ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssünü genişletme çalışmalarının ve ABD-Katar Stratejik Diyalog toplantısına ilişkin son durumun ele alındığı ifade edildi.

Katarlı Bakan dün de ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Pentagon'da görüşmüştü.

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