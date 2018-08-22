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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Katarlı mevkidaşıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 19:22 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Katarlı mevkidaşıyla görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Pompeo ve Al Sani'nin görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dün bir araya gelen iki bakanın, güvenlik ve istikrarın sağlanması noktasında iki ülkenin ortak çıkarlarını ve Katar ve ABD arasındaki ortak çıkarların devam etmesi konusunu görüştükleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan'ın güvenliğinin sağlanması noktasında Katar'ın desteğinin devam etmesinin ve bölgesel güvenlik adına Afgan öncülüğündeki barış görüşmelerinin önemini ele aldılar. Bu konunun yanı sıra Irak hükümetinin oluşumunu görüştüler."

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Anahtar Kelimeler:
ABD Afganistan ırak Katar

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