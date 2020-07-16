Bu fotoğraf diplomatik kriz yaratabilir mi?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun köpeğinin bir fotoğrafını şahsi Twitter hesabından paylaşması, "Pompeo Çin'le dalga mı geçiyor?" spekülasyonlarına neden oldu.

Söz konusu fotoğrafta Pompeo'nun köpeği Mercer "en sevdiği oyuncakları"nın arasında oturuyor.

Yerdeki oyuncaklar arasında ise en önde Disney'in ünlü çizgi karakteri Winnie the Pooh'nun (Ayı Winnie) peluş oyuncağı bulunuyor. Bu nedenle Pompeo'nun bu "masum" görünen köpek fotoğrafıyla aslında Çin'e üstü kapalı bir mesaj gönderiyor olabileceği yorumları yapılıyor.

Winnie the Pooh, Çin'de Devlet Başkanı Şi Jinping'e hakaret kabul ediliyor. Nedeni ise geçmişte yapılan ve Şi'yi Winnie the Pooh'ya benzeten paylaşımlar.

WINNIE THE POOH SORUNU

Şi, ilk kez 2013'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya geldiği ABD ziyareti sırasında Disney karakterine benzetilmişti.

İri-yarı Şi ve uzun boylu Obama'nın birlikte çekilen fotoğrafıyla Winnie the Pooh ve Kaplan Tigger'ın Yüz Hektar Ormanı'ndaki yürüyüşü arasında bağlantı kurulmuştu.

Bu benzetme, Çinli yetkililerce sansürlenene kadar internette çokça paylaşıldı.