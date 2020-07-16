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Bu fotoğraf diplomatik kriz yaratabilir mi?

16.07.2020 09:05 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun köpeğinin bir fotoğrafını şahsi Twitter hesabından paylaşması, "Pompeo Çin'le dalga mı geçiyor?" spekülasyonlarına neden oldu. Söylentilere neden olan şeyse, fotoğraftaki Winnie the Pooh oyuncağı.

Bu fotoğraf diplomatik kriz yaratabilir mi?

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun köpeğinin bir fotoğrafını şahsi Twitter hesabından paylaşması, "Pompeo Çin'le dalga mı geçiyor?" spekülasyonlarına neden oldu.

Söz konusu fotoğrafta Pompeo'nun köpeği Mercer "en sevdiği oyuncakları"nın arasında oturuyor.

Yerdeki oyuncaklar arasında ise en önde Disney'in ünlü çizgi karakteri Winnie the Pooh'nun (Ayı Winnie) peluş oyuncağı bulunuyor. Bu nedenle Pompeo'nun bu "masum" görünen köpek fotoğrafıyla aslında Çin'e üstü kapalı bir mesaj gönderiyor olabileceği yorumları yapılıyor.

Winnie the Pooh, Çin'de Devlet Başkanı Şi Jinping'e hakaret kabul ediliyor. Nedeni ise geçmişte yapılan ve Şi'yi Winnie the Pooh'ya benzeten paylaşımlar.

WINNIE THE POOH SORUNU

Şi, ilk kez 2013'te dönemin ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya geldiği ABD ziyareti sırasında Disney karakterine benzetilmişti.

İri-yarı Şi ve uzun boylu Obama'nın birlikte çekilen fotoğrafıyla Winnie the Pooh ve Kaplan Tigger'ın Yüz Hektar Ormanı'ndaki yürüyüşü arasında bağlantı kurulmuştu.

Bu benzetme, Çinli yetkililerce sansürlenene kadar internette çokça paylaşıldı.

Daha sonra, muhalifler için Winnie the Pooh, Şi ile alay etmek için kullanılan bir sembol haline geldi.

Bu benzetme sosyal medyada yayılmaya başlayınca, Sansür Kurulu'nun kararıyla paylaşımlar kaldırıldı.

Artık Winnie Çin'de, kullanmadan önce bir kere daha düşünülen isimlerden. Çin internette Ayı Winnie temalı paylaşımları ve fotoğrafları sansürlüyor.

https://twitter.com/mikepompeo/status/1283197610757632001?s=20

Çin'in en popüler sosyal medya platformlarından olan Sina Weibo'da, kullanıcılar Winnie kelimesini arayınca, sadece hükümetin onayladığı içeriğe ulaşabiliyorlar ve "bu kelimeye ait bazı arama sonuçları engellenmiştir" yazısıyla karşılaşıyorlar.

Hatta 2019'da ülkede Tayvan yapımı Devotion oyunu, Şi Jinping ile Winnie the Pooh arasında "gizli bir bağlantı" kurduğu için kullanımdan kaldırılmıştı.

Çin'de Sansür Kurulu 2018'de de "Winnie the Pooh"nun (Ayı Winnie) yeni uyarlaması Christopher Robin filmini yasaklamıştı.

POMPEO KASITLI MI YAPTI?

ABD Dışişleri Bakanı'nın, köpeğinin Winnie the Pooh oyuncağı ile fotoğrafını "art niyet gütmeden" paylaşmış olması kuvvetle muhtemel.

Ancak fotoğrafta dikkat çeken başka "referanslar" da var.

Çin'de köpek kelimesi, agresif ve asi kişileri tanımlamak için kullanılabiliyor. Pompeo'nun da ABD'yi ya da kendisini simgelemek için köpek fotoğrafı paylaşmış olabileceğini düşünenler var.

Çin'de ABD ve Pompeo'dan sıkça "köpek" diye bahsediliyor.

Fotoğrafta görünen fil oyuncağının da üstü kapalı olarak Hindistan'ı temsil ettiği görüşünde olanlar da var.

TEPKİLER NASIL?

Pompeo'nun Twitter'da paylaştığı fotoğrafın altına binlerce yorum yapıldı. Bazı Twitter kullanıcıları Çin Devlet Başkanı'yla dalga geçen görseller ve Pompeo'nun "Çin'le oynadığına" dair yorumlar paylaştı.

Ama Çin'de Twitter'ın yasaklı, Çin devlet başkanlarına yönelik yorumların da sansüre uğradığı düşünülürse, bu fotoğrafın Çin içinde ses getirmesi pek mümkün değil.

Çinli internet kullanıcıları son aylarda, koronavirüs salgını ve Hong Kong'daki protestolarla ilgili yaptığı yorumlardan ötürü Pompeo'ya yoğun hakaretlerde bulunuyordu.

Çin devlet televizyonu da Mayıs ayından bu yana Pompeo hakkında "yalanların kralı", "şeytan" gibi ifadeler kullandı.

Bu nedenle Pompeo'nun Çin'e bireysel bir cevap olarak bu fotoğrafı paylaşmış olabileceği de düşünülüyor.

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