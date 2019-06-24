HABER

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kral Selman ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 13:25 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Riyad’a yaptığı ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi.Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu Riyad’daki Esselam Sarayı’nda kabul etti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kral Selman ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Riyad’a yaptığı ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile bir araya geldi.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu Riyad’daki Esselam Sarayı’nda kabul etti. Kral Selman, Pompeo ile yaptığı toplantıda bölgesel ve uluslararası güncel gelişmeleri ele alarak, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri değerlendirdi. Toplantıya, Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi Rima bint Bender bin Abdulaziz, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Abdulaziz bin Suud bin Abdulaziz, Dışişleri Bakanı İbrahim Assaf ve ABD’nin Riyad Büyükelçisi katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kral Selman ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kral Selman ile görüştü

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldüGece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü
Dev çekirge bu kez Mardin’de görüldüDev çekirge bu kez Mardin’de görüldü
Bisikletiyle düştüğü derede cesedi bulunan genç, toprağa verildiBisikletiyle düştüğü derede cesedi bulunan genç, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da feci kaza! 120 kilometre hızla geldi...

Bursa'da feci kaza! 120 kilometre hızla geldi...

Anadolu Ajansı'ndan İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama

AA'dan seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama

JÖH'ler Karadeniz dağlarında 'Rojhat' ve 'Rızgar'ı arıyor!

Asker her yerde onları arıyor!

Eski Danıştay üyesine hapis cezası

Eski Danıştay üyesine hapis cezası

Türkiye'de geliştirildi! Makam odalarına gizli dedektör

Türkiye'de geliştirildi! Makam odalarına gizli dedektör

Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Bunun adı vahşet! Çöp konteynerinde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.