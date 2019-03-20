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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kuveyt’te

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 13:46 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Kuveyt’te ülkenin Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid El Hamad El Sabah ile bir araya geldi.ABD Dışişleri Mike Pompeo, Kuveyt, İsrail ve Lübnan’ı kapsayan Orta Doğu turuna başladı.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kuveyt’te

ABD Dışişleri Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında geldiği Kuveyt’te ülkenin Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid El Hamad El Sabah ile bir araya geldi.
ABD Dışişleri Mike Pompeo, Kuveyt, İsrail ve Lübnan’ı kapsayan Orta Doğu turuna başladı. ABD Dışişleri Mike Pompeo, Kuveyt ziyareti kapsamında ülkenin Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid El Hamad El Sabah ile bir araya geldi. ABD’li mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Sabah, Kuveyt’in Orta Doğu barış planı ve Yemen savaşına barışçıl çözüm bulma konusunda ABD’nin rolüne güvendiğini söyledi. ABD’nin Körfez’in güvenliğini koruma konusundaki sert tutumundan övgüyle bahseden Sabah, Kuveyt’in Yemen krizini barış içinde çözme konusunda Washington’la mutabık olduğunu ifade etti.
Pompeo ise Kuveytli mevkidaşı ile savunma, terörle mücadele ve ticaret konularını görüştüklerini belirtti.
Pompeo, ziyareti kapsamında Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Cabir El Sabah da dahil olmak üzere üst düzey ikili görüşmeler gerçekleştirdi ve üçüncü ABD-Kuveyt Stratejik Diyalog toplantısına katıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığından Pompeo’nun Orta Doğu turuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail’de Yunan ve Güney Kıbrıslı yetkililerle de bir araya geleceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kuveyt’te

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kuveyt’te

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