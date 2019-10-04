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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Kuzey Makedonya’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 18:50 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "ABD Senatosunun sizin NATO’ya katılım protokolünüzü bu sonbahar onaylayacağına inanıyorum" - Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev: - "İstikrarlı Balkan bölgesi jeopolitik, güvenlik ve ekonomik açıdan Avrupa Birliği çıkarınadır"

OHRİ (AA) - Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Makedonya ziyaretinde, "ABD Senatosunun sizin NATO’ya katılım protokolünüzü bu sonbahar onaylayacağına inanıyorum." dedi.

Pompeo, Kuzey Makedonya’nın güneybatısındaki Ohri şehrindeki resmi temasları kapsamında, Başbakan Zoran Zaev ile basın toplantısı düzenledi.

ABD ile Kuzey Makedonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 25’inci yıldönümü vesilesiyle bu ülkede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Pompeo, ülkeyi 2001 yılından bu yana ziyaret eden ilk ABD dışişleri bakanı olduğunu hatırlattı.

Kuzey Makedonya’nın askeri birlikleriyle Afganistan ve Irak’ta Amerikan askerleriyle birlikte savaştığını, DEAŞ’ı mağlup eden koalisyona destek verdiğini kaydeden Pompeo, "Bu taahhütler bize Kuzey Makedonya’nın güçlü bir NATO ortağı olacağına dair büyük güven veriyor. ABD Senatosunun sizin NATO’ya katılım protokolünüzü bu sonbahar onaylayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yolsuzlukla mücadelenin Kuzey Makedonya’nın AB ve NATO entegrasyonu açısından önemli olduğuna değinen Pompeo, şöyle devam etti:

"Kuzey Makedonya’nın vatandaşlarının kalbi ve akılları ülkeyi ileri götürmelidir, sosyal medyadaki Rus bot hesapları ve troller değil. ABD’nin Kuzey Makedonya'daki ekonomik özgürlüğe etkileyici bağlılığını korumak için aramızdaki ekonomik iş birliği de ayrı önem arz ediyor. Ayrıca Avrupa’da diğer yerlerde gerçekleştirdiğim ziyaretlerde yaptığım gibi, sizi Çin’in hassas teknolojilere yatırım ve altyapı anlaşmalarını güvence altına almak için yüksek rüşvet stratejisi konusunda uyarmak istiyorum."

Zaev ise ziyaretin ülkesi ve ülkesinin Avrupa-Atlantik entegrasyonu için güçlü bir sinyal olduğunu kaydetti.

Kuzey Makedonya’nın NATO’ya katılım protokolünü şimdiye kadar 22 ülkenin kabul ettiğini anımsatan Zaev, iyimserlik ile yakın gelecekte ittifaka tam üye olmayı beklediklerini belirtti.

Ülkesinin bölgede hiçbir komşusuyla "açık ikili sorunları" bulunmayan eşsiz bir ülke olduğunu vurgulayan Zaev, "Bulgaristan ve Yunanistan ile yapılan anlaşmalar tarihi kararlardı ve stratejik hedefimiz olan NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyelikleri için önemli adımlardı." diye konuştu.

Gelecek günlerde Brüksel’den AB müzakerelerine başlamak üzere iyi haberler almayı beklediklerini söyleyen Zaev, "İstikrarlı Balkan bölgesi jeopolitik, güvenlik ve ekonomik açıdan AB çıkarınadır." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ohri’deki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından da kabul edildi, Azize Meryem Perybleptos Kilisesini ziyaret etti.

Kuzey Makedonya'dan Yunanistan’a geçecek olan Pompeo, Avrupa turu kapsamında İtalya ve Karadağ’da da temaslarda bulunmuştu.

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