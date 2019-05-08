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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Londra’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2019 15:47 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temaslarda bulunmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya geldi.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak’a gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin ardından bugün Londra’ya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Londra’da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temaslarda bulunmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak’a gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin ardından bugün Londra’ya geldi. Ziyareti kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Canterbury Başpiskoposu Justin Welby ile bir araya gelen Pompeo’nun İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesi bekleniyor.
Almanya’nın başkenti Berlin’e yapacağı ziyaretini iptal eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün sürpriz bir ziyaretle Irak’ın başkenti Bağdat’a gitmiş ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüşmüştü.

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