ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Londra’da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temaslarda bulunmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak’a gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin ardından bugün Londra’ya geldi. Ziyareti kapsamında İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve Canterbury Başpiskoposu Justin Welby ile bir araya gelen Pompeo’nun İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesi bekleniyor.

Almanya’nın başkenti Berlin’e yapacağı ziyaretini iptal eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün sürpriz bir ziyaretle Irak’ın başkenti Bağdat’a gitmiş ve Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile görüşmüştü.



PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti