ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Lübnan'da Hizbullah'a yüklendi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hizbullah'ı Lübnan'da devlet kaynaklarını çalmakla suçladı.

Kuveyt ve İsrail'den sonra Orta Doğu turunun son durağı Lübnan'a gelen Pompeo, başkent Beyrut'ta Lübnanlı mevkidaşı Cibran Basil ile bir araya geldi.

Pompeo, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Hizbullah'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı "devlet kaynaklarını çalmakla" suçladığı Hizbullhah'ın "tutkuları" nedeniyle Lübnan halkının çile çekmeye mecbur bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Hizbullah'ın Lübnan halkının umutları önünde bir engel olarak durduğunu savunan Pompeo, Hizbullah'ı İran rejiminin gündemine hizmet etmek ve Lübnanlıların çıkarlarına karşı çalışmakla suçladı.

Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama dolayısıyla Hizbullah'ın uluslararası hukukun merceği altına alındığını dile getiren Pompeo, Hizbullah'ın İran'dan yılda 700 milyon dolar aldığını iddia etti.

"Hizbullah ve İran'ın, Suriye'den dönen Lübnanlı gençlere tabut vermekten başka Lübnan devletine bir hizmeti oldu mu?" diyen Pompeo, Washington yönetiminin Hizbullah ve İran'a yönelik baskılarında tüm araçları kullanmaya devam edeceğini kaydetti.