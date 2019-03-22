HABER

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Lübnan'da Hizbullah'a yüklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 21:27 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: "Hizbullah ve İran'ın, Suriye'den dönen Lübnanlı gençlere tabut vermekten başka Lübnan devletine bir hizmeti oldu mu?" - Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil: "Hizbullah'ın terör örgütü olmadığını ve halkın büyük desteğini alarak parlamentoya girdiğini teyit ettik"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hizbullah'ı Lübnan'da devlet kaynaklarını çalmakla suçladı.

Kuveyt ve İsrail'den sonra Orta Doğu turunun son durağı Lübnan'a gelen Pompeo, başkent Beyrut'ta Lübnanlı mevkidaşı Cibran Basil ile bir araya geldi.

Pompeo, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Hizbullah'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı "devlet kaynaklarını çalmakla" suçladığı Hizbullhah'ın "tutkuları" nedeniyle Lübnan halkının çile çekmeye mecbur bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Hizbullah'ın Lübnan halkının umutları önünde bir engel olarak durduğunu savunan Pompeo, Hizbullah'ı İran rejiminin gündemine hizmet etmek ve Lübnanlıların çıkarlarına karşı çalışmakla suçladı.

Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama dolayısıyla Hizbullah'ın uluslararası hukukun merceği altına alındığını dile getiren Pompeo, Hizbullah'ın İran'dan yılda 700 milyon dolar aldığını iddia etti.

"Hizbullah ve İran'ın, Suriye'den dönen Lübnanlı gençlere tabut vermekten başka Lübnan devletine bir hizmeti oldu mu?" diyen Pompeo, Washington yönetiminin Hizbullah ve İran'a yönelik baskılarında tüm araçları kullanmaya devam edeceğini kaydetti.

Eski Lübnan Başbakanı Refik el-Hariri'nin 2005 yılında Beşşar Esed rejimi tarafından öldürüldüğüne işaret eden Pompeo, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin de Lübnan kurumlarını baltalamaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Lübnan'daki Suriyeli mülteciler konusuna da değinen ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, şartların elvermesi durumunda mültecilerin ülkelerine dönmesini destekleyeceklerini dile getirdi.

- Lübnan Dışişleri Bakanı Hizbullah'ı savundu

Lübnan Dışişleri Bakanı Basil ise Hizbullah'ı savunarak, "Hizbullah'ın terör örgütü olmadığını ve halkın büyük desteğini alarak parlamentoya girdiğini teyit ettik." dedi.

Basil, ABD ile ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmemesini önemsediklerini söyledi.

ABD'li mevkidaşı ile Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınır bölgesini de ele aldıklarını aktaran Basil, toprakları ve egemenlikleri koruma hukuku içerisinde bu konudaki olumlu yaklaşımlarını sürdürdüklerini belirtti.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısına da değinen Basil, "Teröre karşı en iyi mücadele, birlikte yaşamayı yaygınlaştırmaktır. Yeni Zelanda'da işlenen suç, aşırılığın aşırılığı beslediğini gösterdi." diye konuştu.

Basil ayrıca Lübnan yönetiminin "ülkeyi başkalarının krizlerinden uzak tutma" politikasına bağlılığını vurguladı.

İşte son trend! 'Ejderha kediler' İşte son trend! 'Ejderha kediler'
Kırklareli’nde kartpostallık gün batımıKırklareli’nde kartpostallık gün batımı
Büyükelçi Göktaş’tan Papa’ya güven mektubuBüyükelçi Göktaş’tan Papa’ya güven mektubu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cibran Basil Dışişleri Bakanı Lübnan Mike Pompeo

En Çok Okunan Haberler

Dolarda hareketli saatler!

Dolarda hareketli saatler!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli Acıpayam'da bir deprem daha!

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Bakan Soylu duyurdu: 2 bin 500 kadın polis alınacak

Polis olmak isteyenlere müjde

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Turiste söyledikleri olay olmuştu! Olaydan hemen sonra bu hale geldi

Son dakika: FETÖ'nün suikast timi için karar belli oldu!

Suikast timi için karar belli oldu!

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Beyazıt'ta kaza yapan halk otobüsü şoförü serbest bırakıldı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Unutkanlığın böylesi! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.