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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Mısır'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 02:33 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Mısır'da

KAHİRE (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında Mısır'a geldi.

Mısır haber ajansı MENA'ya göre, Pompeo, Irak'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretin ardından dün akşam saatlerinde Kahire Uluslararası Havalimanı'na ulaştı. Pompeo'nun, bugün Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya gelerek ikili ilişkilerin geliştirilmesini ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri ele alması bekleniyor.

Pompeo, Orta Doğu turuna salı günü Ürdün'le başlamış ardından Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Birkaç saat süren Irak ziyaretinde Pompeo, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüşmüş ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçmişti.

Göreve geldiğinden bu yana ikinci Orta Doğu turuna çıkan Pompeo'nun Ürdün, Irak ve Mısır'dan sonra Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Umman ve Kuveyt'i ziyaret etmesi bekleniyor.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo mısır

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