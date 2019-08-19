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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 23:41 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şükri'nin telefonda ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konularını ele aldıkları bildirildi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Mısırlı Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konusunu görüştükleri açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2 bakan arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Pompeo'nun görüşmede DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine karşı mücadeledeki ikili dayanışmaya vurgu yaptığı belirtildi.

Görüşmede, Libya'da devam eden şiddete ilişkin endişelerin ve çatışma ortamına siyasi bir çözüm bulunma çabalarının ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bakan Pompeo ve Mısır Dışişleri Bakanı ayrıca ABD ve Mısır arasındaki ortaklığı ve önemli bölgesel güvenlik konularını konuştu." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Pompeo da Twitter'dan, "ABD'nin Mısır'a terörle mücadele ve bölgesel güvenliğin sağlanmasındaki ortak hedefler doğrultusunda gereken desteği vermekte kararlı" olduğunu paylaştı.

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