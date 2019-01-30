HABER

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Obama’nın Orta Doğu politikalarını eleştirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 09:45 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mısır’daki Kahire Amerikan Üniversitesinde yaptığı konuşmasında önceki ABD yönetimlerinin Orta Doğu politikalarını eleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Mısır’daki Kahire Amerikan Üniversitesinde yaptığı konuşmasında önceki ABD yönetimlerinin Orta Doğu politikalarını eleştirdi. Konuşmasında eski ABD Başkanı Barack Obama’yı hedef alan Pompeo, yeni hükümet politikalarını ise “Amerika’nın kendini utandıran ve gereksiz acıya sebep olan politikaları bitti” sözleriyle övdü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Orta Doğu turu kapsamında gittiği Mısır’da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısırlı mevkidaşı Sameh Shoukry ile görüşmesinin ardından Kahire Amerikan Üniversitesini ziyaret etti. ABD’nin Orta Doğu politikaları ile ilgili bir konuşma yapan Pompeo, önceki ABD yönetimlerinin politikalarını eleştirdi. Pompeo isim vermediği eleştirilerinde eski ABD Başkanı Barack Obama’yı hedef aldı. “Hatırlayın. Burada bu şehirde bir başka Amerikalı önünüzde duruyordu” sözleriyle Obama’nın 2009 yılında aynı üniversitede yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Pompeo, Obama’nın 2015 yılında İran ile yaptığı nükleer anlaşma nedeniyle yaptırımların azaltılması sonucunda Lübnan’daki Hizbullah hareketinin arttığını ve İran’ın desteklediği asilerin Yemen’de rahat hareket ettiğini ifade etti.

ABD’nin 11 Eylül olaylarından sonra Orta Doğu’daki prensiplerinden uzaklaştığını söyleyen Pompeo, ABD ile Müslüman ülkeler arasında yeni bir başlangıca ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek “Kendimizi zayıf gördük ve dostlarımız yardım istediğinde ürkek davrandık” dedi.

“ABD, bölgede iyilik için çalışan güç olma geleneğine geri döndü”
Pompeo, eski ABD yönetimlerini eleştirdikten sonra Trump yönetimin bölgedeki politikalarına övgü yağdırdı. “Amerika’nın kendini utandıran ve gereksiz acıya sebep olan politikaları bitti” ifadelerini kullanan Pompeo, Donald Trump’ın seçilmesi ile birlikte ABD’nin hatalarından ders alarak bölgede iyilik için çalışan güç olma geleneğine geri döndüğünü söyledi. Trump’ın İran anlaşmasını tersine çevirdiğini ve İran üzerindeki baskıyı arttırdığını ifade eden Pompeo, “İran devrim rejimi eğer şu anki aktivitelerini sürdürmeye devam ederse bölge ülkeleri asla güvenli, sağlam ekonomisi olan veya insanların rüyalarını gerçekleştirebileceği bir zamanı göremeyecek” dedi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
İsmail Erdem asker uğurlamasına katıldıİsmail Erdem asker uğurlamasına katıldı

En Çok Okunan Haberler

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.