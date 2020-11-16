ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Paris'te Temaslarda Bulunuyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa ve Ortadoğu turunun ilk durağı Fransa’da. Pompeo, Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la biraraya geliyor. Toplantıda ekonomi ve güvenlik konuları masada olacak.

Pompeo ayrıca Paris’teki terör saldırılarında hayatını kaybedenler adına yapılacak bir törene de katıldı.

Terör konusunda küresel tehditlerin konuşulacağı temaslarda Macron’un yanısıra Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da yer alacak.

Pompeo, Paris’in ardından İstanbul’a geçecek ve burada Fener Rum Patriği Bartholomeos’la biraraya gelecek. Pompeo’nun açıklanan programında Türk yetkililerle herhangi bir görüşme yer almıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Türkiye’nin ardından Gürcistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan’a geçerek devlet ve hükümet başkanları ve dışişleri bakanlarıyla biraraya gelecek.

