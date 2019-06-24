HABER

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Prens Selman ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 19:31 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Riyad’a yaptığı ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu Suudi Arabistan’ın Cidde şehrindeki Esselam Sarayı’nda kabul etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Riyad’a yaptığı ziyaret kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu Suudi Arabistan’ın Cidde şehrindeki Esselam Sarayı’nda kabul etti. Pompeo ve Veliaht Selman, bölgedeki gelişmeleri ele alarak İran ile artan gerginlik ve terörle mücadele konularına değindi. Görüşme sonrası yapılan resmi açıklamada, ikilinin ülkeler arasındaki tarihi bağlarının güçlendirilmesi ve işbirliğinin artırılması konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.
Pompeo, öğle saatlerinde Kral Selman bin Abdülaziz ile de görüşmüştü.
Pompeo, İran’a karşı uluslararası bir koalisyon kurmaya hazırlanmak için Körfez Bölgesi, Asya ve Avrupa’daki yetkililerle konuşacağını söylemişti. Pompeo “terör destekçisi” olarak nitelendirdiği İran’a baskı kurmak için bir dizi toplantı yapacağını söyledi ve dün Washington’dan Suudi Arabistan’a uçtu.

PARTNER Lider ruhuna sahip misiniz? İşte o özellikler Lider ruhuna sahip misiniz? İşte o özellikler
Kazara kendisini vuran polis, Zonguldak'ta toprağa verildiKazara kendisini vuran polis, Zonguldak'ta toprağa verildi
LÖSEV’in et ve et ürünleri yardımları sürüyorLÖSEV’in et ve et ürünleri yardımları sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de yük treninin minibüse çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Dehşete düşüren kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Kartal'daki çöken bina davası ertelendi

21 kişi hayatını kaybetmişti! Facianın davası başladı, mağdurların sözleri kan dondurdu

Gezi Parkı eylemleri davasında duruşma yarına ertelendi

Gezi Parkı davasında sanıklar savunma yaptı!

Camide genç kızı taciz eden sapık tutuklandı!

Camide genç kızı taciz eden sapık, 'Şeytana uydum' demişti! İğrenç olayda karar verildi

Rize'de bir kişi "Tanker" lafına alındı 4 ayda 33 kilo verdi

Her şey o sözle başladı! 'Bu fotoğraf paylaşılır mı?' lafını duyunca...

Bakan Akar'dan Akşener'e ziyaret

Bakan Akar'dan Akşener'e ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.