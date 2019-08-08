ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Prens Selman ile telefon görüşmesi yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki durum, İran’ın Yemen’deki rolü ve Basra’de deniz güvenliği konularının ele alındığı kaydedildi. Açıklamanın devamında, "Pompeo, Prens Selman ile ticaret özgürlüğünü güçlendirmeyi ve İran ile yüzleşmeyi değerlendirdi” denildi. Açıklamaya göre Pompeo, birçok bölgesel mücadeleye destek verdiği için Prens Selman’a teşekkür etti.

