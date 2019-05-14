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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rusya’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2019 14:32 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapacağı görüşme için Rusya’ya geldi.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapacağı görüşme için Rusya’nın Soçi kentine ulaştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapacağı görüşme için Rusya’ya geldi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapacağı görüşme için Rusya’nın Soçi kentine ulaştı. Rusya programı öncesi sosyal medya hesabından açıklama yapan Pompeo, “Rusya’daki görüşmelerde önemli konuları ele alacağız. Üzerine fikir birliğinde olduğumuz konular ya da diğer anlaşmadığımız konular. Ama konu ülkemizin çıkarları olduğunda bir yol bulmak bizim sorumluluğumuzda” ifadelerini kullandı.

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