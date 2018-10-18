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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Suudi Arabistan’a Kaşıkçı konusunu ciddiye aldığımız mesajını verdim

18.10.2018 18:04 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Suudi Arabistan’a Kaşıkçı konusunu ciddiye aldığımız mesajını verdim

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Suudi Arabistan’a Kaşıkçı konusunu ciddiye aldığımız mesajını verdim

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Suudi Arabistan’a Kaşıkçı konusunu ciddiye aldığımız mesajını verdim

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