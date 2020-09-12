ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Taliban liderleri ile görüştü

Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki ilk doğrudan barış müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Afgan heyetinin yanı sıra Taliban'ın Siyasi İşler Bürosu Başkanı Molla Birader ve beraberindeki Taliban heyeti ile görüştü. Görüşme ile ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cale Brown, yıllardır süren savaşı sona erdirmek için başlayan müzakereleri "tarihi" olarak niteledi. Brown, görüşmede Pompeo'nun Taliban liderlerine müzakereleri kapsamlı ve kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm için bir fırsat olarak değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

AFGAN HEYETİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Sözcü Brown, Bakan Pompeo'nun Doha'da Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Dışişleri Bakan Vekili Muhammed Hanif Atmar ve Afgan heyetinin diğer üyeleri ile bir araya geldiğini ifade etti. Brown, Pompeo'nun, Afgan yönetiminin ülkedeki savaşı sona erdirmek için gösterdiği çabalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

ESPER'DEN AÇIKLAMA

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Doha'da başlayan müzakerelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Afgan barış müzakerelerinin başlaması Afgan barış sürecinde tarihi bir andır ve Başkanın (Trump) Güney Asya Stratejisi'ni ileri taşımak için önemli bir adımdır." ifadelerine yer verdi. Esper, bu sürecin Afganların öncülük ettiği kalıcı bir çözüm için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.