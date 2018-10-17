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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'den ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 12:24 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'daki temaslarını tamamladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ankara'daki temaslarını tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda kaybolması olayına ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Bakan Pompeo, öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Kabul, Esenboğa havalimanın şeref salonunda gerçekleşti. Pompeo, daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmelerinin ardından Pompeo beraberindeki heyetle Esenboğa havalimanındaki uçağına binerek Türkiye'den ayrıldı.

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