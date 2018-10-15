ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Suudi Arabistan ziyaretinin ardından 17 Ekim 2018 Çarşamba günü Türkiye'ye geleceği bildirildi.
AA'nın edindiği bilgiye göre, Pompeo, Suudi Arabistan'da kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin yapacağı görüşmelerin ardından, 17 Ekim'de Türkiye'ye gelecek.
Pompeo'nun Türkiye'deki temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmesi bekleniyor.
ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!
PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor
Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi
Tekirdağ'da vahşet! İplerle ağaca bağlayıp köpeğe tecavüz ettiler
ABD bu sözleri konuşuyor: Devirmemiz lazım!
En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
Okuyucu Yorumları 0 yorum