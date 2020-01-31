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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ukraynalı mevkidaşı ile Kiev'de görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:34 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ukraynalı mevkidaşı ile Kiev'de görüştü

KİEV (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geldi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliğinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sağlamak amacıyla uluslararası alandaki eylemlerin koordinasyonu, güvenlik alanındaki iş birliği, stratejik ortaklık düzeyindeki diyaloğun güçlendirilmesi konuları görüşüldü." ifadelerine yer verildi.

Pristayko'nun ABD yönetimine desteğinden dolayı teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, Ukrayna'nın, ABD'nin askeri-teknik, enerji ve diğer alanlardaki yatırımlarına önem verdiği vurgulandı.

ABD'nin 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım'daki bazı şahısları 29 Ocak'ta yaptırım listesine aldığı hatırlatılan açıklamada, "Pompeo, Ukrayna'yı Rusya'nın saldırganlık politikasının sonlandırılması ve toprak bütünlüğünün sağlanması gibi konularda desteklediklerini teyit etti." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kırım Pomepo ve Pristayko görüşmesi Rusya Ukrayna

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