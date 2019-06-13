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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: “Umman Denizi’ndeki saldırıların arkasında Tahran var”

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2019 21:54 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Denizi’nde 2 petrol tankerinin patlamasından İran hükümetini sorumlu tuttu.Sabah saatlerinde Umman Denizi’nde patlayan 2 petrol tankeri hakkında açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, patlamalardan Tahran yönetimini sorumlu tuttu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Umman Denizi’nde 2 petrol tankerinin patlamasından İran hükümetini sorumlu tuttu.
Sabah saatlerinde Umman Denizi’nde patlayan 2 petrol tankeri hakkında açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, patlamalardan Tahran yönetimini sorumlu tuttu. Petrol fiyatlarında yüzde 3’lük bir fiyat artışına yol açan patlamaları değerlendiren Pompeo, “ABD’nin Umman Denizi’nde meydana gelen saldırılar hakkındaki değerlendirmesi, bu saldırıların arkasında İran İslam Cumhuriyeti olduğu yönündedir” ifadelerini kullandı.
Pompeo, ABD’nin bu değerlendirmeyi istihbarat bilgileri, kullanılan silahlar, saldırının gerçekleşmesi için gereken operasyon bilgisinin seviyesi gibi pek çok noktaya dayandırarak öne sürdüğünü belirten Pompeo, konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşınacağını kaydetti.

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