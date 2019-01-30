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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Ürdün Kralı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 13:25 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ürdün Kralı 2.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ürdün’de temaslarını sürdürüyor. Pompeo, temasları kapsamında başkent Amman’da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi. Pompeo, Ürdün ile ikili ilişkileri geliştirmenin, bölgedeki güvenlik ve istikrarı arttırmaya yönelik ortak hareket etmenin öneminin altını çizdi. Ürdün Kralı ise Filistin İsrail meselesinde iki devletli çözüme ulaşılacak kalıcı bir barışı sağlama ihtiyacını vurgulayarak ABD’nin barış sürecindeki rolünü vurguladı. Kral ayrıca, İsrail’in Kudüs’teki eylemlerini ve Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerini durdurması gereğini söyledi. Suriye’deki son gelişmelere de değinen Ürdün Kralı ve Pompeo, Suriye’de siyasi çözüme ulaşılması gerektiğini ifade etti.

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