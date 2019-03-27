ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Uygur toplumu mensuplarıyla bir araya geldi

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'indeki toplama kampından kurtulan Mihrigül Tursun ile akrabaları kamplarda bulunan Uygur toplumu temsilcileriyle dün bir araya geldiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, yazılı açıklamasında, Pompeo’nun dün, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki toplama kampından kurtulan Mihrigül Tursun; akrabaları Çin’in toplama kamplarında bulunan Uygur Müslümanları Gülçehre Hoca, Firkat Cevdet ve Arafat Erkin ile görüştüğünü kaydetti.

Çin’in bir milyondan fazla Uygur, Kazak ve diğer Müslüman azınlıkları toplama kamplarında yasa dışı olarak tuttuğuna dikkati çeken sözcü Palladino, "Bakan, Çin’in insan hakları ihlallerine karşı seslerini duyurmaları dolayısıyla onların cesaretlerini takdir etti. Çin’in İslam ve diğer dinlere karşı yürüttüğü baskı kampanyasının sonlandırılması için ABD’nin desteği konusunda vaatte bulundu." ifadelerine yer verdi.

Palladino, Uygur temsilcilerinin anlattıklarının, Çin kamplarında yaşanan zulmün sadece birkaçı olduğuna işaret ederek, “Onlar, Sincan bölgesinde kendi adlarına konuşamayan, özgürce hareket edemeyen, kendilerini düşünemeyen ve dinlerinin en temel uygulamalarını yerine getiremeyen bir milyon veya daha fazla insan adına konuşuyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.