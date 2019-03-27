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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Uygur toplumu mensuplarıyla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 22:29 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uygur asıllı Mihrigül Tursun, Gülçehre Hoca, Firkat Cevdet ve Arafat Erkin ile görüştü - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino: - “Bakan, Çin’in insan hakları ihlallerine karşı seslerini duyurmaları dolayısıyla onların cesaretini takdir etti ve Çin’in İslam ve diğer dinlere karşı yürüttüğü baskı kampanyasının sonlandırılması için ABD’nin desteği konusunda vaatte bulundu” - “Çin hükümetine, bu kişilerin aile mensuplarını ve keyfi olarak bu kamplardaki tutukluları derhal serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz”

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'indeki toplama kampından kurtulan Mihrigül Tursun ile akrabaları kamplarda bulunan Uygur toplumu temsilcileriyle dün bir araya geldiği bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, yazılı açıklamasında, Pompeo’nun dün, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki toplama kampından kurtulan Mihrigül Tursun; akrabaları Çin’in toplama kamplarında bulunan Uygur Müslümanları Gülçehre Hoca, Firkat Cevdet ve Arafat Erkin ile görüştüğünü kaydetti.

Çin’in bir milyondan fazla Uygur, Kazak ve diğer Müslüman azınlıkları toplama kamplarında yasa dışı olarak tuttuğuna dikkati çeken sözcü Palladino, "Bakan, Çin’in insan hakları ihlallerine karşı seslerini duyurmaları dolayısıyla onların cesaretlerini takdir etti. Çin’in İslam ve diğer dinlere karşı yürüttüğü baskı kampanyasının sonlandırılması için ABD’nin desteği konusunda vaatte bulundu." ifadelerine yer verdi.

Palladino, Uygur temsilcilerinin anlattıklarının, Çin kamplarında yaşanan zulmün sadece birkaçı olduğuna işaret ederek, “Onlar, Sincan bölgesinde kendi adlarına konuşamayan, özgürce hareket edemeyen, kendilerini düşünemeyen ve dinlerinin en temel uygulamalarını yerine getiremeyen bir milyon veya daha fazla insan adına konuşuyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığının Çin’e ilişkin 2018 İnsan Hakları Raporunda, Uygurların maruz kaldığı işkence ve baskılara detaylı bir şekilde yer verildiğini belirten Palladino, Çin yetkililerinin, Müslümanların evlerinde zorla kalma, onlara zorla içki içirme ve domuz eti yedirmenin yanı sıra cinsel taciz ve cinayet gibi birçok suça bulaştıklarına dikkati çekti.

Palladino, "Çin hükümetine, bu kişilerin aile mensuplarını ve keyfi olarak bu kamplardaki tutukluları derhal serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz." açıklamasını yaptı.

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