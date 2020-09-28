ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Yunanistan’da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimin ardından üç ülkeyi kapsayan bölge ziyareti kapsamında Yunanistan’da. Pompeo ilk durağı Selanik’te, Washington’un gerilimin azaltılması için bölgedeki diplomatik ve askeri nüfuzunu kullanacağı mesajını verdi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la görüşmesinin ardından yapılan ortak açıklamada, denizcilik çıkarlarıyla ilgili konuların barış içinde çözüme kavuşması konusunda iki ülkenin hemfikir olduğu belirtildi. Açıklamada, iki ülkenin NATO müttefikleri olarak bölgede istikrar ve güvenliği sağlamak için tüm uygun araçları kullanacakları bildirildi. Yunanistan ve Türkiye arasında Doğu Akdeniz’de gerilimin tırmanması bölgede askeri yapılanmanın tehlikeli şekilde artmasına ve askeri bir çatışmanın meydana gelmesi kaygılarına neden olmuştu. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama faaliyetleri ve sismik araştırma gemilerine donanma gemilerinin eşlik etmesi Yunanistan’ın tepkisine neden olmuştu. Yunanistan, Türkiye’nin doğalgaz arama faaliyetlerini yürüttüğü bölgelerin önemli kısmının Yunanistan kıta sahanlığı sınırları içinde kaldığını iddia ediyor.

Avrupa Birliği’nin bu hafta yapacağı liderler zirvesinde de Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle yaptırım uygulanıp-uygulanmayacağına karar verilecek. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Atina haber Ajansı’na verdiği röportajda, Doğu Akdeniz:’de yaşanan gerilimi değerlendirdi. Poımpeo’ya, ‘‘Yunanistan ve Türkiye arasındaki görüşmeler, iki ülke arasında daha iyi diplomtik ilişkiler geliştirmesini sağlar mı?’’ diye soruldu. Dışişleri Bakanı Pompeo, ‘‘Öyle olmasını umuyorum. Başından beri çatışmaların güç gösterisiyle değil diyalogla çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Denizcilik alanındaki sorunlar da bu şekilde çözülmeli. Yunanistan’ın bunu yapmak için çalıştığını gördük. Umarız Türk hükümeti de bu şekilde görür. Umarız görüşmeler doğru bir şekilde başlar veher iki ülke için kabul edilebilir olmaktan da öte sonuçlar getirecek şekilde neticelenir. Sadece görüşmek değil iyi çözümler bulmak da önemli. Bu çatışmaları Yunanistan vatandaşlarının ve tüm dünya halklarının temel haklarını yansıtacak şekilde çözmemiz gerekiyor’’ dedi.

Bölgenin enerji kaynaklarının jeostratejik açıdan önemine de değinen Pompeo, Başkan Donald Trump yönetiminin politikasının Avrupa’nın enerji kaynaklarının çeşitliliğini arttırması ve Rusya ile Gazprom’a bağımlı olmaması yönünde olduğunu vurguladı. Avrupa’nın enerji konusunda Rusya’ya bağımlı olmasının risk teşkil ettiğini kaydetti. Rus doğal gazının Avrupa’ya taşınmasını öngören Kuzey Akımı-2 projesine karşı çıktıklarını bir kez daha yineledi. Pompeo, Pazar günü de geç saatlerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bölgedeki durumu görüşmüştü. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bölge ziyareti kapsamında İtalya, Vatikan ve Hırvatistan’ı da ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı’nın açıkladığı programa göre Pompeo’nun Türkiye’yi ziyaret etmesi öngörülmüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Pompeo’nun Yunanistan ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, “Yunanistan’ın ABD ile önemli stratejik hedefleri paylaşan kritik bir ortak olduğu, ABD’nin Yunanistan’ı Doğu Akdeniz’de ve Batı Balkanlar’da bir istikrar unsuru olarak gördüğü” belirtildi.