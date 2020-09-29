ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Yunanistan'la ilişkilerimiz en üst düzeyde

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gerginliğe gönderme yaparak "İki müttefik ülke olan Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin ciddiyetle ele alınmasını bekliyor ve destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Pompeo, "ABD'nin Yunanistan'ı bölgedeki istikrar unsurlarından biri olarak gördüğünü" söyledi.

ABD'nin Girit adasındaki Suda askeri üssünü Miçotakis ile birlikte ziyaret eden Pompeo, Yunanistan Dışişleri bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Başbakan Miçotakis'in başdanışmanı Eleni Surani ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantin Floros'un yer aldığı bir toplantıya katıldı.

Eşi ile birlikte ilk defa Selanik'i ziyaret eden Pompeo, sınır kenti Dedeağaç'ta ABD'nin Balkanlar ve Orta Avrupa'ya yönlendirilmesi öngörülen doğal gaz depo alanları hakkında bilgi aldıktan sonra Girit adasına hareket etti.

Yunanistan'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, iki ülke ilişkilerinin en üst düzeyde olduğunu söyledi. Pompeo, "ABD, Yunanistan'ın enerji politikasını destekliyor" dedi.

Mike Pompeo bu arada Yunan haber ajansı APE'ye verdiği özel demecinde "Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Doğu Akdeniz gerginliğinde soğukkanlı davrandığını ve onun gerginliği azaltan bu yaklaşımını Türkiye'den de beklediğini" söyledi.

Pompeo, "Müttefikler arasındaki gerinliğin tek taraflı güç gösterileri ile değil; diyalog ve barış yoluyla giderilmesi gerektiğini" de sözlerine ekledi.

Atina'da Pompeo'nun, Yunanistan'ı ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ziyaret ederken, Türkiye'yi ziyaret etmemesi, "Washington'un Türkiye'ye verdiği bir mesaj" olarak algılandı.

'**Yunan ve ABD savaş uçakları aynı hava koridorunu kullanacak**'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "ABD'yle ilişkilerinin hiç olmadığı kadar yakın ve verimli olduğunu" söyledi.

Girit'teki Suda üssünün "bölgenin en önemli üssüne dönüştüğünü" belirten Miçotakis, "Yunan ve ABD savaş uçaklarının aynı hava koridoru kullanacak" dedi. Miçotakis, ABD ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasının, 84 adet Yunan F-16 savaş uçağının modernizasyonunu ve bazı fırkateynlerin Yunan tersanelerinde inşa edilmesini de öngördüğünü söyledi.