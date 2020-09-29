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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Yunanistan'la ilişkilerimiz en üst düzeyde

29.09.2020 17:05 | Son Güncelleme

Yunanistan'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, iki ülke ilişkilerinin en üst düzeyde olduğunu söyledi. Pompeo, "ABD, Yunanistan'ın enerji politikasını destekliyor" dedi. Atina'dan Stelyo Berberakis'in haberi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Yunanistan'la ilişkilerimiz en üst düzeyde

Yunanistan'ı ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, iki ülke ilişkilerinin en üst düzeyde olduğunu söyledi. Pompeo, "ABD, Yunanistan'ın enerji politikasını destekliyor" dedi.

Eşi ile birlikte ilk defa Selanik'i ziyaret eden Pompeo, sınır kenti Dedeağaç'ta ABD'nin Balkanlar ve Orta Avrupa'ya yönlendirilmesi öngörülen doğal gaz depo alanları hakkında bilgi aldıktan sonra Girit adasına hareket etti.

Pompeo çifti, adada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in evinde ağırlandı.

ABD'nin Girit adasındaki Suda askeri üssünü Miçotakis ile birlikte ziyaret eden Pompeo, Yunanistan Dışişleri bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Başbakan Miçotakis'in başdanışmanı Eleni Surani ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantin Floros'un yer aldığı bir toplantıya katıldı.

Pompeo, "ABD'nin Yunanistan'ı bölgedeki istikrar unsurlarından biri olarak gördüğünü" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

'**Türkiye ile ilişkileri destekliyoruz**'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gerginliğe gönderme yaparak "İki müttefik ülke olan Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin ciddiyetle ele alınmasını bekliyor ve destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Mike Pompeo bu arada Yunan haber ajansı APE'ye verdiği özel demecinde "Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Doğu Akdeniz gerginliğinde soğukkanlı davrandığını ve onun gerginliği azaltan bu yaklaşımını Türkiye'den de beklediğini" söyledi.

Pompeo, "Müttefikler arasındaki gerinliğin tek taraflı güç gösterileri ile değil; diyalog ve barış yoluyla giderilmesi gerektiğini" de sözlerine ekledi.

Atina'da Pompeo'nun, Yunanistan'ı ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ziyaret ederken, Türkiye'yi ziyaret etmemesi, "Washington'un Türkiye'ye verdiği bir mesaj" olarak algılandı.

Pompeo, Suda üssünde Yunan Deniz Fırkateyni Salamis'i ziyaret etti.

'**Yunan ve ABD savaş uçakları aynı hava koridorunu kullanacak**'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "ABD'yle ilişkilerinin hiç olmadığı kadar yakın ve verimli olduğunu" söyledi.

Girit'teki Suda üssünün "bölgenin en önemli üssüne dönüştüğünü" belirten Miçotakis, "Yunan ve ABD savaş uçaklarının aynı hava koridoru kullanacak" dedi. Miçotakis, ABD ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasının, 84 adet Yunan F-16 savaş uçağının modernizasyonunu ve bazı fırkateynlerin Yunan tersanelerinde inşa edilmesini de öngördüğünü söyledi.

Miçotakis, ABD'nin Dedeağaç limanındaki tesislerinin yanı sıra Kavala limanına da ilgi gösterdiğini belirtti.

'**Doğu Akdeniz'deki suların kabartılmasına gerek yok**'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran gereksiz adımlar attığını, söyleminin de kışkırtıcı olduğunu" öne sürdü.

Miçotakis, "Yunanistan, İtalya ve Mısır'la olduğu gibi Türkiye'yle de iyi komşuluk ilkelerine saygı ve hukuk kuralları temelinde görüşmeye hazır" dedi.

Protestocular, İngilizce ve Yunanca

Ziyaret Selanik'te protesto edildi

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun gezisi Selanik'te geniş katılımlı bir yürüyüşle protesto edildi.

Protestocular, İngilizce ve Yunanca "Pompeo evine git" yazan pankartlar taşıdı.

ABD bayrağı yakılırken, şehrin pek çok yerine de ziyaretin protesto edildiği afişler asıldı.

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