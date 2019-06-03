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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Çin açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 17:38 | Son Güncelleme

Küresel Girişimcilik Zirvesi için Hollanda'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "Başkan Trump (ABD ile Çin arasındaki ticari ilişki) bunu çözmeye kararlı. Çin'in çok adaletsiz kuralları var. Eşit ticaret alanı istiyoruz" - "Müttefiklerimiz, partnerlerimiz ve dostlarımızdan isteğimiz ortak güvenlik çıkarlarımızı tehlikeye atacak bir şey yapmamasıdır"

LAHEY (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkinin uzun süredir adil olmadığını belirterek, "Çin'in çok adaletsiz kuralları var. Eşit ticaret alanı istiyoruz." dedi.

Küresel Girişimcilik Zirvesi için Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Pompeo, zirvenin resmi açılışı öncesi Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basında çıkan haberlere göre, Pompeo, ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin uzun zamandır adil bir zeminde ilerlemediğine vurgu yaparak, "Başkan Trump, bunu çözmeye kararlı. Çin'in çok adaletsiz kuralları var. Eşit oyun alanı istiyoruz." diye konuştu.

Pompeo, "Hollandalı bir şirketin, Çin'de yatırım yapmak istediğinde bilgilerini Çin Komünist Partisi'ne sunması açık ticaret değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu noktada tavırlarının net olduğunu kaydeden Pompeo, "Müttefiklerimiz, partnerlerimiz ve dostlarımızdan isteğimiz ortak güvenlik çıkarlarımızı tehlikeye atacak bir şey yapmamasıdır." dedi.

Pompeo, iki gün sürecek zirvenin de fırsatlar yaratmasını umduğunu belirterek, hükümetlerin, eşit şartlarda ticaret için piyasaların açık olması konusunda atacakları adımların önemine işaret etti.

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ABD ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo basın toplantısı çin Hollanda Lahey

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