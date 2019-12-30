HABER
  4. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Irak'taki hava saldırısına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Irak'taki hava saldırısına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 06:13 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'taki koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırılmasının ardından yapılan ABD hava saldırılarını İran'a verilen "net bir cevap" olarak nitelendirdi. Öte yandan Pompeo, Amerikan askerinin hayatını tehlikeye atılması gibi benzer bir olayın tekrarlanması durumunda askeri olarak cevap vermekten kaçınmayacaklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Irak'taki hava saldırısına ilişkin açıklama

Irak'taki gelişmeler üzerine Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Pompeo, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley, görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Pompeo, İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütünün Irak'ın Kerkük bölgesindeki koalisyon güçlerine ait bir üsse düzenlediği saldırı ve sonrasında ABD kuvvetlerinin yaptığı hava saldırılarına değindi.

Pompeo, "Bugün Irak'ta attığımız adım, Başkan Trump'ın da aylardır belirttiği gibi, İran'ın Amerikan askerinin hayatını tehlikeye atması durumunda kendilerine vereceğimiz net bir cevap konusundaki kararlılığımızı göstermektedir." dedi.

Öte yandan, benzer bir olayın tekrarlanması durumunda askeri olarak cevap vermekten kaçınmayacaklarını belirten Pompeo, ABD'nin bölgedeki çıkarları için "ilave adımlar" atabileceklerini belirtti.

Bununla beraber, yapılan saldırıya karşılık olarak KH örgütüne ait 5 tesisin "başarıyla" vurulduğunu belirten Savunma Bakanı Esper ise, "Başkan Trump ile, İran destekli kötü niyetli örgütlere karşı kendimizi savunmak için mevcut olan diğer seçenekleri de görüştük." değerlendirmesinde bulundu.

KH örgütü, Irak'ın Kerkük bölgesinde bulunan koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırmış, atılan 30'un üzerinde roket sonucunda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybederken, dört Amerikan askerinin yanı sıra iki Irak askeri de yaralanmıştı.

Bunun üzerine, ABD Savunma Bakanlığı, örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduklarını duyurmuştu. (AA)

PARTNERCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklamasıCem Yılmaz'dan Defne Samyeli açıklaması
Konya'da otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var!Konya'da otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Morales, Bolivya'daki seçimlerde yarışacak adayını 19 Ocak'ta açıklayacakMorales, Bolivya'daki seçimlerde yarışacak adayını 19 Ocak'ta açıklayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ABD Savunma Bakanı Mark Esper

En Çok Okunan Haberler

Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Deste deste Milli Piyango bileti aldı!

Deste deste Milli Piyango bileti aldı!

İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü

İlçe Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Bakan Soylu açıkladı: Piyasa değeri 15 milyar! Hepsi ele geçirildi

Bakan Soylu açıkladı: Piyasa değeri 15 milyar! Hepsi ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var!

Konya'da otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var!

Saldırının ardından Irak meclisinde flaş çağrı! 'ABD askerlerini ülkeden çıkarın'

Irak meclisinde flaş çağrı! 'ABD askerlerini ülkeden çıkarın'

Balıkesir'de facianın eşiğinden dönüldü! 3 araç birbirine girdi!

Facianın eşiğinden dönüldü! 3 araç birbirine girdi!

Türkiye Yazma Eserler Kurumu ve Adli Tıp Kurumu personel alacak

Türkiye Yazma Eserler Kurumu ve Adli Tıp Kurumu personel alacak

Antalya'da depoda çıkan yangından onlarca araç kül oldu

Onlarca araç küle döndü! Güçlükle kontrol altına alındı!

Kamyon şoförü vinçle kurtarıldı 'Ehliyetim gitti' diye feryat etti

Dereye uçan kamyon sürücüsü böyle feryat etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.