ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore açıklaması

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile ilişkilerde dünyanın "yeni bir gün doğumunda" olduğunu ancak uluslararası yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı konuşmada Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştirdiği diplomatik atılımla, Kuzey Kore'deki nükleer tehdidin yakında çözülecek bir noktaya doğru geldiğini söyledi.

Diğer yandan Pompeo, "Kuzey Kore, nükleer silahlardan nihai olarak arınana ve bu durum tam olarak doğrulanana kadar, ülke ile ilgili tüm BMGK kararlarını tam olarak uygulamak bizim önemli ortak sorumluluğumuzdur." dedi.

Kuzey Kore'de "nihai, tam olarak doğrulanmış nükleersizleşmenin" önemine değinen Pompeo, "Nükleer silahsızlanmanın nihai ve tam olarak gerçekleştiğini görene kadar, BMGK yaptırımları kuvvetli bir şekilde ve başarısızlığa uğramadan uygulanmaya devam edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, Kuzey Kore'ye petrol ithalatını ve kömür ihracatını kısıtlayan yaptırımlarının ihlal edildiğine dair kanıtları olduğunu belirten Pompeo, BM üyelerinden yaptırımlara saygı göstermelerini istedi.