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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 23:14 | Son Güncelleme

Mike Pompeo: - "(Kuzey Kore'de) Nükleer silahsızlanmanın nihai ve tam olarak gerçekleştiğini görene kadar, BMGK yaptırımları güçlü bir şekilde ve başarısızlığa uğramadan uygulanmaya devam edilmeli"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile ilişkilerde dünyanın "yeni bir gün doğumunda" olduğunu ancak uluslararası yaptırımların sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yaptığı konuşmada Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile gerçekleştirdiği diplomatik atılımla, Kuzey Kore'deki nükleer tehdidin yakında çözülecek bir noktaya doğru geldiğini söyledi.

Diğer yandan Pompeo, "Kuzey Kore, nükleer silahlardan nihai olarak arınana ve bu durum tam olarak doğrulanana kadar, ülke ile ilgili tüm BMGK kararlarını tam olarak uygulamak bizim önemli ortak sorumluluğumuzdur." dedi.

Kuzey Kore'de "nihai, tam olarak doğrulanmış nükleersizleşmenin" önemine değinen Pompeo, "Nükleer silahsızlanmanın nihai ve tam olarak gerçekleştiğini görene kadar, BMGK yaptırımları kuvvetli bir şekilde ve başarısızlığa uğramadan uygulanmaya devam edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, Kuzey Kore'ye petrol ithalatını ve kömür ihracatını kısıtlayan yaptırımlarının ihlal edildiğine dair kanıtları olduğunu belirten Pompeo, BM üyelerinden yaptırımlara saygı göstermelerini istedi.

Pompeo, Pyongyang yönetiminin nükleer silah programını sona erdirmek için diplomatik bir yol izlemesi halinde Kuzey Kore halkını "çok daha parlak bir gelecek" beklediğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Bakan Pompeo'nun, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ile New York'ta görüştüğü ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Pompeo'yu Pyongyang'a davet ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Bakan Pompeo, lider Kim'in gelecek ay Pyongyang'da görüşme davetini, Singapur zirvesindeki taahhütlerin uygulanmasına yönelik ilerleme kaydedilmesi, Kuzey Kore tarafından verilen nükleer silahların yok edilmesi sözü ve Başkan Donald Trump ile Kim Jong-un arasındaki ikinci zirveye hazırlanmak için kabul etti." ifadeleri kullanılmıştı.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

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