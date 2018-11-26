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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 18:30 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Kuzey Kore açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin nükleer ve füze denemelerinden uzak kaldığı sürece Kuzey Kore ile ilişkilerini sürmek konusunda sabırlı olacağını belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Pompeo, Amerikan radyo kanalı KFDI ile yapılan telekonferans görüşmesinde, "Kuzey Kore sorununu çözmek zaman alacak. Sabırlı olmaya hazırlıklıyız." dedi.

Koreler arası bağların ve nükleer silahlardan arınmanın hızını eş zamanlı yürütmenin önemini vurgulayan Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong arasında Singapur'da varılan anlaşmalara değinerek, "Bunların unsurlarından biri de Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki ilişkiler." ifadesini kullandı.

Seul ve Washington arasındaki yeni çalışma grubunun, Kore Yarımadası'na barış getirme çabalarının, nükleer silahlardan arınma sürecine paralel olarak ilerlemesini sağlamak için tasarlandığını söyleyen Pompeo, "Güney Koreli ortaklarımızla önemli bir eşikteyiz ve böyle kalacağımızdan emin olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan, Kuzey Kore'nin uzun menzilli top olduğu sanılan yeni bir silahın denemesini yaptığına ilişkin haberlerin şaşırtıcı olmadığına dikkati çeken Pompeo, "Biz orada neden söz edildiğini bildiğimizi düşünüyoruz, bundan oldukça eminiz. Çok fazla şey söyleyemem." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Son dönemde taraflar arasında nükleer silahsızlanmaya ilişkin görüşmeler durma noktasına gelirken, son olarak Pyonyang yönetimi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üst düzey bir Kuzey Koreli yetkili arasında ay başında yapılması planlanan görüşmeyi iptal etmişti.

Kuzey Kore ay başında da "ABD ülkeye yönelik yaptırımları kaldırmazsa nükleer cephaneliğini güçlendirmeyi hedefleyen devlet politikasını yeniden canlandırabileceği" uyarısında bulunmuştu.

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kuzey Kore

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